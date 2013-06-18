В Венгрии 98-летний Чатари обвиняется в преступлениях нацизма

Image caption Ласло Чатари с июля прошлого года находится под домашним арестом

Венгерская прокуратура обвиняет 98-летнего Ласло Чатари в причастности к нацистским военным преступлениям.

Чатари, которому предъявлено обвинение в содействии убийству 15 700 евреев в годы Второй мировой войны, отрицает все обвинения.

В 1944 году он служил в нацистской полиции в городе Кошице, расположенном в настоящее время в Словакии.

Центр Симона Визенталя, занимающийся поиском нацистских преступников, утверждает, что Чатари курировал депортацию евреев в лагерь смерти Освенцим.

В обвинительном заключении говорится, что Чатари виновен в пытках и убийстве евреев – в ряде случаев как преступник, а в ряде других случаев как сообщник.

В документе сказано, что он был начальником лагеря для интернированных евреев в Кошице, и что он избивал их голыми руками и кнутом.

"Своими действиями Ласло Чатари... сознательно оказывал помощь в незаконных казнях и пытках, совершаемых против евреев, которых отправляли в концлагеря... из Кошице", – утверждается в заявлении прокуратуры.

Ожидается, что процесс по его делу начнется в течение трех месяцев.

Разыскиваемый преступник

Чатари настаивает, что был всего лишь посредником между венгерскими и немецкими чиновниками в Кошице и не участвовал в военных преступлениях.

В Кошице – городке, называвшимся в то время Касса, – было создано первое еврейское гетто на территории Венгрии, после немецкой оккупации.

В 1948 году Чатари за пытки евреев был заочно приговорен к смерти судом в Чехословакии.

После войны он бежал в Канаду, где работал в качестве арт-дилера в Монреале и Торонто. В 1997 году его лишили канадского гражданства, после чего он исчез.

В 2012 году Центр Симона Визенталя назвал его одним из самых разыскиваемых подозреваемых.

В июле 2012 года с помощью Центра Симона Визенталя его выследили в Будапеште журналисты британской газеты Sun.

Словакия также выдвинула обвинения против него.

Ласло Чатари находится под домашним арестом в Венгрии.