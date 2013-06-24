10 вещей, которые нам подарили музыкальные фестивали

В течение последних двадцати лет в Великобритании стремительно растет количество и разнообразие музыкальных фестивалей и каждый из них оставляет после себя что-то интересное.

Предлагаем вам подборку из 10 вещей, которые вошли в нашу жизнь именно благодаря этим мероприятиям:

1. Резиновые сапоги

Эта обувь, которая раньше считалось атрибутом фермеров и садоводов, сегодня есть в гардеробе почти у каждого. Купить веллингтоны (от англ. Wellingtons - резиновые сапоги) сегодня можно где угодно, а от количества имеющихся расцветок, моделей и всевозможных рисунков буквально слепит глаза. А началось все с визита модели Кейт Мосс на один из музыкальных фестивалей. "Появление Кейт в резиновых сапожках Hunter и сексуальных штанишках на фестивале в Гластонбери перевернуло мир моды", - говорит стилист Алисия Пул. "Сегодня резиновые сапоги являются неотъемлемой составной фестивального наряда, а фестивальный наряд является неотъемлемой частью лета. Что уж говорить, если резиновые сапоги есть даже в коллекциях Марка Джейкобса".

2. Комбинезоны

Эта одежда занимала почетное место в гардеробе всех фестивальщиков задолго до ее появления на полках магазинов Marks & Spenser в прошлом году. Комбинезон идеально сочетается с общей идеей любого фестиваля - забыть об ограничениях и условностях, которые существуют в повседневной жизни. Для большинства эти ограничения заключаются именно в необходимости одеваться как "нормальный взрослый". "В течение многих лет люди появлялись на фестивалях в пижамах, поэтому комбинезон - это, безусловно, прогресс", - говорит Скотт Уильямс, редактор онлайн ресурса eFestivals.co.uk. "Наибольшей популярностью традиционно пользуются животные принты", - добавляет он.

3. Маскарадные костюмы

Для некоторых гостей фестиваля одеваться в джинсы и футболки - просто неприемлемо. Им больше по душе маскарадные костюмы. Среди таких гостей есть те, кто подходят к делу серьезно (см. фото ниже), а также те, кто ограничивается дополнением своего образа несколькими костюмированными деталями - париком, крыльями, как у феи, балетной пачкой, ярким макияжем. А на некоторых фестивалях костюмированный наряд считается даже неким дресс-кодом, и искоса здесь смотрят, скорее, на того, кто пришел без костюма. "Фестивали способствовали распространению популярности маскарадных костюмов далеко за свои пределы", - говорит Алисия Пул. "Сегодня практически ни одна вечеринка не обходится без гостей в чудаковатых костюмах. Это уже даже никого не удивляет", - добавляет стилист.

4. Пакетированный джин

Не существует проблемы, существует только ее решение, говорил Джон Леннон. Именно этой "мантрой", очевидно, руководствуются производители алкогольных напитков, когда речь идет о запрете проносить на фестиваль напитки в стеклянных бутылках. Безопасность, конечно, прежде всего, но должно же быть какое-то решение? Пакетированный джин! "Сначала крупный бизнес не обращал внимания на массовое увлечение фестивалями, считая это временной прихотью", - рассказывает Леон Винг, владелец вебсайта That Festival Feeling. "Но теперь все изменилось, и компании начали массово производить продукцию, подстраиваясь под правила фестивалей".

5. Детские защитные наушники

Прошли те времена, когда защитные наушники носили исключительно дорожные рабочие. Сегодня же этот аксессуар можно увидеть на каждом фестивале. В них чаще всего ходят дети, которых с собой на музыкальный праздник прихватили родители. А чтобы ребенок не травмировал слух, заботливые мама и папа защищают уши своих детей с помощью гигантских наушников. Появление Эппл Мартин, дочери актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина, на одном из концертов в таких наушниках вызвало настоящий фурор. Этот аксессуар начали буквально сметать с полок магазинов. Сегодня такие наушники превратились в непременный атрибут детского гардероба на фестивалях и музыкальных мероприятиях. А об их дизайне и расцветках можно вообще не говорить - от традиционных цветов до ослепительно неоновых, от моделей для детей старшего возраста - до наушников для новорожденных.

6. Флаги других стран и малоизвестных регионов

Во время фестиваля флаг выполняет сразу несколько функций. Например, установив флаг возле своей палатки, вы легче найдете дорогу домой после ночной вечеринки. А, захватив флаг с собой на выступление любимой группы, вы, таким образом, подадите друзьями сигнал о месте своего нахождения, чтобы они могли к вам присоединиться. Чтобы эта схема работала эффективно, нужно что-то необычное, может флаг региона, или страны, откуда вы приехали? "В последние годы увеличился спрос на региональные флаги и этому немало поспособствовали именно музыкальные фестивали", - говорит Грэхэм Уилкинсон, руководитель компании Hampshire Flag. "Чаще всего у нас покупают флаги Уэст-Кантри и Йоркшира".

7. Палатки с цветочным принтом

Раньше покупка палатки для поездки на фестиваль ограничивалась возможностью выбора только из трех цветов - черный, синий, зеленый. Сегодня же цветов и принтов столько, что глаза разбегаются: от цветочных и животных мотивов до палаток в стиле ретро. "А почему бы и нет?", - говорит Мэтью Де Абийтуа, автор книги "Искусство кемпинга: история и практика ночевки под звездным небом."Если кому-то, кто еще никогда не жил в лагере, нравится палатка с цветами, это прекрасно. Проблема скорее в том, что люди обычно бросают свои палатки, когда праздник заканчивается. Фестивали - это как большие вечеринки, никто не хочет после них убирать", - добавляет он.

8. Сухой шампунь

Этот продукт появился еще в 70-е годы, но массово о нем заговорили именно благодаря фестивалям. В августе прошлого года сеть супермаркетов Asda сообщила, что ее продажи сухого шампуня выросли на 37% по сравнению с предыдущим годом.

"Люди знают, что в течение нескольких дней они не смогут нормально мыться и нашли способ решить эту проблему", - говорит Алисия Пул. "Думаю, что требования к внешнему виду на фестивале сегодня тоже значительно выше, чем раньше. Вы должны хорошо выглядеть даже если спите в палатке и пробираться к ней приходится через грязь".

9. Коллекция браслетов

Представить фестиваль без брендированных браслетов сегодня просто невозможно. А некоторые продолжают их носить как трофей еще долгое время после окончания мероприятия. "Я знаю людей, которые носят браслеты в течение года после окончания фестиваля", - говорит господин Винг. "Для некоторых это - символ статуса. Если подсчитать, сколько человек в целом потратил, чтобы получить этот браслет, то сумма порой превышает тысячу фунтов".

10. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр

Причудливые передвижные конструкции, кровати, которые превращаются в трамплины, известные исполнители, захватывающие акробатические трюки, гигантские куклы и фейерверки являются традиционными составляющими церемонии открытия Олимпиады, но мало кто знает, что все эти атрибуты заимствованы именно из музыкальных фестивалей. "Церемонии открытия Олимпийских игр собрали в себе все то, что в течение многих лет можно было увидеть на фестивалях", - рассказывает Скотт Уильямс. "Действие и всякий перформанс - сугубо британская традиция, которую подхватили и другие страны", - добавляет он. И сегодня каждого, кто едет на музыкальный фестиваль может там ожидать все, что угодно: от гигантских механических пауков до головокружительных огненных шоу.