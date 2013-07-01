Хорватия стала 28-м членом Евросоюза
Хорватия стала новым, 28-м членом Европейского Союза.
В ночь на 1 июля тысячи людей вышли праздновать это событие на улице Загреба, столицы страны.
Президент Хорватии Иво Йосипович назвал вступление в ЕС историческим моментом.
Это произошло почти через 20 лет после войны, в которой страна получила независимость.
В пограничных пунктах пропуска рядом с флагом и гербом Хорватии появилась символика Евросоюза.
Но, как сообщают корреспонденты, энтузиазм от вступления в Евросоюз омрачен кризисом в зоне евро и экономическими проблемами Хорватии.
"Новый раздел"
Празднования проходили на центральной площади Загреба - с фейерверками и выступлением оркестра, исполнившего Оду "К радости" из Девятой симфонии Бетховена, которая является гимном Евросоюза.
"Добро пожаловать в Европейский Союз!", - обратился с приветствием к собравшимся президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Президент Йосипович заявил, что это "большой и радостный день для нашей родины".
"Это день, когда мы открыли новую главу в толстой книге нашей истории", - добавил президент Хорватии.
Ранее на встрече региональных лидеров ЕС Иво Йосипович заявил: "Вступление Хорватии в Европейский Союз подтверждает, что каждый из нас является частью европейской демократической и культурной системы ценностей".
Хорватия стала первым новым членом ЕС со времени присоединения Болгарии и Румынии в 2007 году. Заявку на членство страна подала 10 лет назад.
Выход Хорватии из состава Югославии вызвал войну за независимость в 1991-1995 годах.
Без иллюзий
Экономика Хорватии переживает трудные времена: каждый пятый в стране безработный, а национальный долг классифицирован как "ненадежный".
В этой ситуации некоторые хорваты считают, что присоединение к европейскому блоку, который сам переживает тяжелые времена, не улучшит экономических перспектив страны.
"Посмотрите, что творится в Греции и Испании! Мы к этому катимся?", - спрашивает пенсионер Павао Брканович на рынке Загреба.
"Для радости нужны иллюзии, но иллюзии давно прошли", - сказал он агентству Reuters.
Некоторые европейские лидеры обеспокоены высоким уровнем коррупции и организованной преступности в стране. Поэтому Хорватия пока не будет вводить евро в качестве единой валюты и не будет присоединяться к безвизовой Шенгенской зоне.
Но сторонники евроинтеграции считают, что их страна является достойным кандидатом.
В прошлом году за вступление в ЕС проголосовало две трети хорватов.
Европейский Союз высоко оценил хорватские реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.
ЕС надеется, что другие страны бывшей Югославии захотят последовать примеру Хорватии и таким образом обеспечат длительный мир в исторически неспокойном регионе, сообщает корреспондент ВВС Гай Де Лони.