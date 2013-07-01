Хорватия стала 28-м членом Евросоюза

Image caption Вступление в ЕС Хорватия праздновала с музыкой и фейерверками

Хорватия стала новым, 28-м членом Европейского Союза.

В ночь на 1 июля тысячи людей вышли праздновать это событие на улице Загреба, столицы страны.

Президент Хорватии Иво Йосипович назвал вступление в ЕС историческим моментом.

Это произошло почти через 20 лет после войны, в которой страна получила независимость.

В пограничных пунктах пропуска рядом с флагом и гербом Хорватии появилась символика Евросоюза.

Но, как сообщают корреспонденты, энтузиазм от вступления в Евросоюз омрачен кризисом в зоне евро и экономическими проблемами Хорватии.

"Новый раздел"

Празднования проходили на центральной площади Загреба - с фейерверками и выступлением оркестра, исполнившего Оду "К радости" из Девятой симфонии Бетховена, которая является гимном Евросоюза.

"Добро пожаловать в Европейский Союз!", - обратился с приветствием к собравшимся президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Президент Йосипович заявил, что это "большой и радостный день для нашей родины".

"Это день, когда мы открыли новую главу в толстой книге нашей истории", - добавил президент Хорватии.

Ранее на встрече региональных лидеров ЕС Иво Йосипович заявил: "Вступление Хорватии в Европейский Союз подтверждает, что каждый из нас является частью европейской демократической и культурной системы ценностей".

Хорватия стала первым новым членом ЕС со времени присоединения Болгарии и Румынии в 2007 году. Заявку на членство страна подала 10 лет назад.

Выход Хорватии из состава Югославии вызвал войну за независимость в 1991-1995 годах.

Без иллюзий

Посмотрите, что творится в Греции и Испании! Мы к этому катимся? Павао Брканович, пенсионер

Экономика Хорватии переживает трудные времена: каждый пятый в стране безработный, а национальный долг классифицирован как "ненадежный".

В этой ситуации некоторые хорваты считают, что присоединение к европейскому блоку, который сам переживает тяжелые времена, не улучшит экономических перспектив страны.

"Посмотрите, что творится в Греции и Испании! Мы к этому катимся?", - спрашивает пенсионер Павао Брканович на рынке Загреба.

"Для радости нужны иллюзии, но иллюзии давно прошли", - сказал он агентству Reuters.

Некоторые европейские лидеры обеспокоены высоким уровнем коррупции и организованной преступности в стране. Поэтому Хорватия пока не будет вводить евро в качестве единой валюты и не будет присоединяться к безвизовой Шенгенской зоне.

Но сторонники евроинтеграции считают, что их страна является достойным кандидатом.

В прошлом году за вступление в ЕС проголосовало две трети хорватов.

Европейский Союз высоко оценил хорватские реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

ЕС надеется, что другие страны бывшей Югославии захотят последовать примеру Хорватии и таким образом обеспечат длительный мир в исторически неспокойном регионе, сообщает корреспондент ВВС Гай Де Лони.