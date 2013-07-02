Половина стран отказали Сноудену в убежище

Image caption Сноуден обвинил Обаму в давлении на страны, которые могут предоставить ему убежище

Восемь европейских государств и Индия отказали бывшему работнику ЦРУ Эдварду Сноудену в предоставлении политического убежища.

Австрия, Финляндия, Германия, Ирландия, Норвегия, Польша, Испания и Швейцария заявили, что не могут рассматривать его запрос, потому что он был сделан из-за границы.

Эдвард Сноуден попросил политического убежища в 19 странах, в том числе в Китае и Венесуэле, говорится в сообщении Wikileaks.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ отказался от намерения просить убежища в России после выступления Владимира Путина в понедельник, заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Накануне Путин заявил в телеэфире, что для получения убежища Сноуден должен прекратить антиамериканскую деятельность.

Представитель президента также заявил, что выдача Сноудена США, где применяется смертная казнь, невозможна.

"Россия никогда никого не выдавала, не выдает, и не будет выдавать. Случаи, которые были, связаны с обменами", - отметил г-н Песков.

Польша не примет Сноудена

В списке, опубликованном на сайте WikiLeaks, фигурирует 21 государство, в которых Эдвард Сноуден просил убежища.

К кому обращался Сноуден? Сайт Wikileaks опубликовал список стран, к которым экс-сотрудник ЦРУ обращался с просьбой о предоставлении политического убежища Австрия

Боливия

Бразилия

Венесуэла

Эквадор

Германия

Индия

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Китай

Куба

Нидерланды

Никарагуа

Норвегия

Польша

Россия

Финляндия

Франция

Швейцария

Во вторник Польша стала первой, которая отказала активисту.

"Пришло письмо, которое не соответствует формальным критериям заявления на убежище. Но даже если бы и соответствовало, я не дам ему положительной рекомендации", - написал глава польского МИД Радослав Сикорский в своем Twitter, отвечая на вопрос пользователя.

Между тем, президент Венесуэлы Николас Мадуро, который прибыл в Москву с визитом, заявил, что Сноуден пока не просил Венесуэлу о предоставлении политического убежища.

"Никто не имеет права контролировать мир или претендовать на это. Сноуден заслуживает защиты со стороны международного гуманитарного права как человек, который раскрыл большую правду", - сказал г-н Мадуро, отвечая на вопрос ВВС.

МИД Финляндии сообщило, что запрос активиста о предоставлении убежища могли бы рассмотреть, если бы он находился на территории страны. Аналогичное заявление обнародовала власть Ирландии.

Индийский англоязычный телеканал IBN сообщил, что власть страны не получала просьбу Сноудена об убежище, однако Дели в любом случае не будет рассматривать такой запрос, поскольку у активиста нет "проездных документов".

В посольстве Австрии подтвердили, что получили запрос об убежище, и обещали рассмотреть его в общем порядке.

Сноуден сетует на Обаму

Эдвард Сноуден обвинил президента США Барака Обаму в том, что тот не признает его права на политическое убежище. Это заявление опубликовал сайт Wikileaks.

Это первое публичное обращение экс-сотрудника ЦРУ с тех пор, как он прилетел в Россию 23 июня.

По словам Эдварда Сноудена, президент Обама оказывает давление на страны, к которым он обратился с просьбой о политическом убежище.

В своем заявлении бывший сотрудник разведки называет себя "лицом без гражданства" и обвиняет американское правительство в попытке помешать ему реализовать свое право на получение убежища.

Эдвард Сноуден, который стал известен благодаря публикациям секретной информации о деятельности американских спецслужб, сейчас находится на территории трансферной зоны московского аэропорта "Шереметьево". Юридически он не пересек российскую границу.

Просьба об убежище в России

В воскресенье экс-сотрудник ЦРУ попросил политического убежища в России через представительницу Wikileaks Сару Харрисон.

Почти через сутки, вечером в понедельник, очередной дипломат консульского пункта в аэропорту "Шереметьево" Ким Шевченко сообщил агентствам, что обращение Сноудена было получено.

За несколько часов до появления этого сообщения президент России Владимир Путин заявил, что Сноуден не является российским агентом и российские спецслужбы "не работают" с ним.

США обвиняют Сноудена в похищении государственной собственности, несанкционированной передачи информации о национальной обороне и сознательном разглашении секретной информации.

Каждое из этих обвинений предусматривает до 10 лет лишения свободы.