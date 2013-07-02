Изнасилование во Врадиевке: жители штурмовали райотдел милиции

Image caption От слезоточивого газа пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает "5 канал"

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко отстранил от должности начальника милиции в Николаевской области Валентина Парсенюка в связи с делом об избиении и изнасиловании женщины в поселке Врадиевка.

Решение связано с тем, что руководство МВД получило информацию об изнасиловании "не в полном объеме, что не позволило быстро и объективно разобраться в ситуации и привело к беспорядкам", сообщают в министерстве.

В ночь на вторник жители Врадиевки протестовали возле райотдела милиции, попытавшись взять его штурмом. Некоторые из протестующих воспользовались газовыми баллончиками, на что милиция тоже применила слезоточивый газ, сообщает "5 канал". От него пострадали по меньшей мере четыре человека.

Свидетели также говорят, что слышали выстрелы.

На кадрах "5 канала" видно, как "скорая" забирает женщину без сознания. Слышны крики жителей и звуки разбитого стекла.

Гнев местных жителей вызвало изнасилование 29-летней женщины, которая говорит, что среди трех ее насильников было двое милиционеров.

Двух подозреваемых задержали - таксиста и работника милиции. У другого милиционера, имя которого называет женщина, есть алиби, говорят правоохранители.

Арестованный милиционер, лейтенант Дмитрий Полищук - племянник прокурора Заводского района Николаева.

В областной прокуратуре заверили, что это не повлияет на расследование дела.

По факту нападения на Врадиевский райотдел милиции начато уголовное производство, говорят в МВД.

Избили и изнасиловали

В ночь на вторник сотрудникам прокуратуры удалось уговорить местных жителей прекратить штурм милицейского райотдела во Врадиевке, сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Протестующие требовали привлечь к ответственности правоохранителей, которых подозревают в причастности к преступлению. В частности речь шла о старшем лейтенанте Евгении Дрыжаке, которого потерпевшая назвала одним из нападавших, но которого еще не задержали.

Люди возмущены и разгневаны Андрей Парубий, депутат Верховной Рады

Ночью возле райотдела находилось около 30 жителей поселка. Пострадавших во время штурма здания нет, говорят в пресс-службе областной прокуратуры.

"Только что люди открыли ворота райотдела милиции и заходят внутрь. Люди возмущены и разгневаны", - написал в понедельник вечером на Facebook свидетель событий, депутат парламента Андрей Парубий.

Как сообщают СМИ, во Врадиевке 26 июня трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали.

Пострадавшая находится в отделении нейрохирургии Николаева. У нее диагностировали открытые переломы черепа, резаные раны на голове, лице, многочисленные гематомы.

Женщине сделали две хирургические операции. Ее состояние тяжелое.

Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала женщина.

Дмитрия Полищука и таксиста задержали. У Евгения Дрыжака, по данным правоохранителей, есть алиби - в момент преступления он якобы дежурил в райотделе.