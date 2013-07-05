Daily Mail: спортплощадка в Киеве - "самая суровая в мире"

Image caption Independent называет ситуацию в Египте "контрреволюцией"

В пятницу британская пресса пишет о скандале вокруг самолета боливийского президента, перевороте в Египте, одной из крупнейших в мире ветряных электростанций и "качалке" в киевском Гидропарке.

Египет: шаг назад

Шаг назад для египетской демократии - так описывает Independent военное свержение президента Мохаммеда Мурси, которое произошло всего лишь через год после "первых свободных выборов арабского народа".

Демонстранты на площади Тахрир в Каире, которые в 2011 году приветствовали свержение режима Хосни Мубарака, так же радостно встретили новость об уходе Мурси, пишет издание.

Несмотря на всенародную радость по этому поводу, которую разделили как либералы, так и сторонники Мубарака, все оставили без внимания одну важную вещь, считает газета.

Какими бы ни были ошибки Мурси, военное свержение законно избранного лидера - это все равно переворот Independent

"Какими бы ни были ошибки Мурси, военное свержение законно избранного лидера - это все равно переворот", - пишет автор.

По мнению Independent, основной задачей Мурси должно было быть объединение страны с такими разными взглядами, но президент избрал путь борьбы, потеряв при этом неисламистских союзников.

Уменьшению популярности способствовали неудачные политические решения, но главным камнем преткновения стала экономика, добавляет издание.

Если бы свергнутый президент активно работал над привлечением мировых средств и над борьбой со структурными проблемами, отмечает Independent, ситуация не переросла бы так быстро в "контрреволюцию".

Сейчас вопрос заключается в том, кто будет преемником и каким образом он займет президентское кресло, считает издание.

"Экстремизм XXI века"

Вынужденное приземление самолета боливийского президента Эво Моралеса в Вене, которого Франция, Испания и Португалия отказались пропустить через свое воздушное пространство, Guardian называет "актом воздушного пиратства и государственного терроризма".

Моралес возвращался в Боливию после визита в Россию, пишет газета, где сказал, что если бы бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден попросил политического убежища в Боливии, его просьба была бы рассмотрена.

Газета предлагает представить ситуацию, где самолет президента Франции остановили бы по подозрению в перевозке политического беженца. В этом случае "под хор неистового возмущения" специальные отряды отправились бы на спасение своего лидера, чтобы в придачу разрушить "источник такого вопиющего международного бандитизма".

Автор добавляет, что откровения Сноудена касаются не только приватности, гражданских свобод или даже массовой слежки. Они указывают на то, что "демократические фасады США едва прикрывают систематический бандитизм", который издание едва не сравнивает с фашизмом.

Использование беспилотных самолетов и "уничтожение многочисленных человеческих душ" США и их агентами - это "тайная история", прикрытая "американскими мифами", пишет Guardian.

Благодаря разоблачению гигантского Оруэлловского полицейского государства свое лицо показал настоящий экстремизм XXI века, добавляет издание.

Птицы против турбин

Вчерашнее открытие крупнейшей в мире прибрежной ветряной электростанции близ Лондона повлияет не только на энергетику, но и, возможно, на пернатых, в частности на краснозобую гагару – птицу, которая любит здесь зимовать, пишет Daily Telegraph.

Проект стоимостью 1,9 миллиарда фунтов, протянувшийся на территории площадью почти 103 кв. км., способен обеспечить электричеством более 500 тысяч хозяйств в год, пишет газета.

Однако это только первая фаза. Вторую запустят только, если влияние первого этапа на птиц не будет таким серьезным. Датская компания-застройщик DONG вынуждена ждать результатов исследований, чтобы продолжить строительство.

Спортплощадка из металлолома

Image caption "Качалку" в Гидропарке построили в 1970-х из металлолома

Киевская спортплощадка "качалка" – самая суровая в мире, пишет британская Daily Mail.

Автор называет спортплощадку в Гидропарке украинским ответом американскому "Масл Бич" (Muscle Beach - пляж мышц) - спортзалу на пляже в Калифорнии.

"Качалка" расположена на острове посреди украинской столицы. Ее создали еще в 1970-х годах по замыслу польского гимнаста Касмира Ягельського и профессора математики Юрия Кука, и в течение последних сорока лет она приобрела широкую популярность, пишет газета.

Большинство тренажеров изготовлены из металлолома, автозапчастей и различных агрегатов. Вместо боксерских груш здесь бьют по автомобильным шинам, а гантели приварены к земле цепями, чтобы их не украли. На тренажерах нет мягких сидений или пластиковых ручек. Ржавые запчасти, сваренные вместе и окрашенные в голубой цвет, находятся просто на открытом воздухе. Поэтому есть шанс, что во время тренировки вы не только вспотеете, но и взмокнете под дождем, пишет издание.

Все, что вас здесь окружает, больше напоминает свалку, чем фитнес-центр, добавляет газета.

Возможно, "качалке" не хватает роскоши, но здесь есть и очевидные преимущества, к примеру, эта площадка бесплатная и открыта для всех, пишет Daily Mail.

Обзор подготовила Мирослава Сиволап, Служба мониторинга BBC