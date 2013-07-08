В Египте убиты десятки сторонников свергнутого президента

В Каире не утихают беспорядки после свержения армией президента Мохаммеда Мурси: у военных казарм были убиты не менее 42 его сторонников.

Движение "Братья-мусульмане" говорит, что военные открыли огонь по демонстрантам, проводившим сидячую забастовку в поддержку Мурси.

Армия же утверждает, что казармы пытались взять штурмом "террористические группировки".

На прошлой неделе исламист Мохаммед Мурси, который стал первым демократически избранным лидером Египта, был отстранен армией после массовых протестов.

С начала беспорядков, вспыхнувших в конце июня, в стране погибли десятки человек.

Мурси, как полагают, содержат в казармах Республиканской гвардии в восточном районе Каира.

Изъятое оружие

Сторонники Мохаммеда Мурси устроили акцию протеста под казармами, требуя восстановить его в должности.

Свидетели говорят, что армия напала на демонстрантов возле казарм, где, как полагают, содержат экс-президента, в 4:00 по местному времени (5:00 по Киеву). Сообщается, что инцидент произошел во время утренней молитвы.

По словам египетских СМИ, армия и полиция открыли огонь после того, как группа демонстрантов попыталась перелезть через стену.

Представитель "Братьев-мусульман" Мустафа Эль-Хатиб заявил корреспонденту ВВС в Каире Ахмеду Махеру, что видел в больнице семь тел погибших людей с огнестрельными ранениями в голову и грудь.

В заявлении армии, процитированном государственными СМИ, солдаты обвиняют в стрельбе представителей "вооруженной террористической группировки", которые пытались взять штурмом казармы.

Армия говорит, что около 200 человек были арестованы. Сообщается, что у них обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и бутылок с зажигательной смесью.

7 июля во многих городах Египта прошли демонстрации с участием десятков тысяч противников и сторонников Мурси.