В Мексике схвачен глава наркокартеля "Зетас"

Image caption Тревиньо Моралес был задержан утром в понедельник, сообщили власти Мексики

На севере Мексики полиция схватила главу известного своей жестокостью наркокартеля "Зетас" Мигеля Анхеля Тревино Моралеса, объявило правительство страны.

Тревино Моралес, также известный под прозвищем Z-40, был захвачен в городе Нуэво-Ларедо вблизи границы с США на рассвете в понедельник.

Он возглавил группировку в октябре 2012 года после смерти ее основателя Эриберто Ласкано.

Захват наркобарона стал заметным успехом для мексиканских властей в борьбе с наркомафией.

Новость подтвердил представитель правительства на пресс-конференции вечером в понедельник.

Печально известный картель

"Зетас" сформировалась из дезертиров из элитного подразделения мексиканской полиции. Группировка быстро приобрела славу из-за своей жестокости: на ее счету обезглавленные тела похищенных мигрантов и членов банд-конкурентов.

В 2010 году группировка раскололось, что повлекло за собой кровавую войну за раздел сфер влияния на севере Мексики.

Тревино Моралес, в отличие от своих сообщников, не был выходцем из силовых структур. Он последовательно поднимался по ступеням иерархии "Зетас", особенно после того как эта группировка откололась от своих покровителей, картеля "Гольфо", и взяла контрабанду наркотиков в свои руки, рассказывает корреспондент ВВС в Мехико Уилл Грант.

Считается, что Тревино Моралес несет прямую ответственность за несколько случаев садистского насилия, в том числе за похищение, пытки и убийство 72-х центральноамериканских мигрантов в Сан-Фернандо, в северном штате Тамаулипас.

До того, как Тревино Моралес возглавил группировку, он координировал один из главных маршрутов контрабанды наркотиков в США, который проходит через Ларедо.

На сегодня этот арест без сомнения является самым громким и самым успешным захватом наркобарона для правительства президента Энрике Пенья Ньето, сообщает наш корреспондент.

Но, как и в случае большинства арестов наркобаронов, вероятно, уже есть не один преемник на его место.