В Мексике схвачен глава наркокартеля "Зетас"
На севере Мексики полиция схватила главу известного своей жестокостью наркокартеля "Зетас" Мигеля Анхеля Тревино Моралеса, объявило правительство страны.
Тревино Моралес, также известный под прозвищем Z-40, был захвачен в городе Нуэво-Ларедо вблизи границы с США на рассвете в понедельник.
Он возглавил группировку в октябре 2012 года после смерти ее основателя Эриберто Ласкано.
Захват наркобарона стал заметным успехом для мексиканских властей в борьбе с наркомафией.
Новость подтвердил представитель правительства на пресс-конференции вечером в понедельник.
Печально известный картель
"Зетас" сформировалась из дезертиров из элитного подразделения мексиканской полиции. Группировка быстро приобрела славу из-за своей жестокости: на ее счету обезглавленные тела похищенных мигрантов и членов банд-конкурентов.
В 2010 году группировка раскололось, что повлекло за собой кровавую войну за раздел сфер влияния на севере Мексики.
Тревино Моралес, в отличие от своих сообщников, не был выходцем из силовых структур. Он последовательно поднимался по ступеням иерархии "Зетас", особенно после того как эта группировка откололась от своих покровителей, картеля "Гольфо", и взяла контрабанду наркотиков в свои руки, рассказывает корреспондент ВВС в Мехико Уилл Грант.
Считается, что Тревино Моралес несет прямую ответственность за несколько случаев садистского насилия, в том числе за похищение, пытки и убийство 72-х центральноамериканских мигрантов в Сан-Фернандо, в северном штате Тамаулипас.
До того, как Тревино Моралес возглавил группировку, он координировал один из главных маршрутов контрабанды наркотиков в США, который проходит через Ларедо.
На сегодня этот арест без сомнения является самым громким и самым успешным захватом наркобарона для правительства президента Энрике Пенья Ньето, сообщает наш корреспондент.
Но, как и в случае большинства арестов наркобаронов, вероятно, уже есть не один преемник на его место.