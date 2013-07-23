Министр здоровья Франции за запрет курения на пляжах

Призыв министра здравоохранения Франции к местным властям о запрете курить в парках и на пляжах вызвал ожесточенные дебаты.

Марисоль Турен в комментарии газете Journal du Dimanche заявила, что хотела бы видеть больше свободных от табака зон - по ее мнению, это помогло бы защищать здоровье детей.

Она также заявила, что надеется, что курить запретят и возле школ и в университетских городках.

В последние годы во Франции начали появляться пляжные курорты, где запрещено курить.

Первый такой пляж появился в 2011 году в городе Ла-Сьота на средиземноморском побережье - здесь штраф за курение составляет 38 евро.

Гораздо чище

Раньше моя дочь выкапывала окурки. Сейчас пляж намного чище. И отходить, чтобы покурить, сейчас не так стыдно, ведь мы уже делаем это в барах и ресторанах" Виржини, курильщик, которая приходит с дочкой на пляж, где запрещено курить

"Нормально ли это, что матери, отцы и няни курят в общественных парках, где играют дети? Я так не думаю. Табак убивает..." - заявила Турен.

Ее слова подхватили газеты, что привело к оживленным дискуссиям в интернете.

Многие читатели приветствовали предложение министра, но кое-кто начал обвинять правительство в попытке посягательства на гражданские свободы.

Один из читателей издания Le Figaro, назвавшийся Морпен, в открытом письме к Марисоль Турен написал, что, несмотря на проблему смертности во Франции, она должна запретить рожать детей в стране, "пока проблема вечной жизни не будет решена научно".

Корреспондент из газеты La Croix посетила пляж в Ла-Сьота и выяснила, что запрет поддерживают и курильщики.

Среди других, она поговорила с женщиной по имени Виржини, которая курила у входа на пляж, пока ее дочь играла в песке.

"Раньше моя дочь выкапывала окурки, - заявила она. - Сейчас пляж намного чище. И отходить, чтобы покурить, сейчас не так стыдно, ведь мы уже делаем это в барах и ресторанах".

Во Франции активное курение является основной причиной смертей, которых можно было бы избежать. Также курение является причиной 90% случаев рака легких.