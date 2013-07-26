США обвиняют в компьютерном мошенничестве россиян и украинца

Image caption Россиян и украинца, привлеченных к суду в Нью-Джерси, обвиняют в аферах беспрецедентных масштабов

В четверг федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка впервые обнародовала обвинения в компьютерных преступлениях, предъявленные россиянам Александру Калинину и Николаю Насенкову.

Длинный список обвинений включает компьютерный взлом, мошенничество и хищение личных данных, пишет корреспондент Русской службы Би-би-си в Нью-Йорке Владимир Козловский.

26-летнему Калинину из Петербурга и 31-летнему москвичу Насенкову грозит до 30 лет федеральной тюрьмы.

В другом деле фигурирует 26-летний украинец Михаил Рытиков из Одессы.

По словам прокуроров, с ноября 2008 по октябрь 2010 года господин Калинин, известный под никами Greg, g и tempo, взламывал различные серверы биржи NASDAQ и тайно устанавливал на некоторых из них "вредоносные программы".

Эти программы позволяли ему и его неназванным сообщникам отдавать инфицированным серверам команды, "в том числе удалить, изменить или похитить информацию", говорит сторона обвинения.

Прокуроры также утверждают, что с декабря 2005 по ноябрь 2008 года Калинин и Насенков взломали компьютеры ряда финансовых учреждений и похитили данные о банковских счетах.

Затем, по версии обвинения, они и их сообщники с помощью полученных данных воровали со счетов тысяч пострадавших миллионы долларов.

Среди пострадавших финансовых учреждений власти упоминают Citibank и банк PNC.

Похищенные данные, по версии следствия, наносили на чистые пластиковые карты, с помощью которых деньги незаконно снимались со счетов пострадавших через банкоматы по всему миру, в частности в США, Эстонии, Канаде, Великобритании, России и Турции.

Пятеро россиян и украинец

25 июля Федеральная прокуратура штата Нью-Джерси также обнародовала другое уголовное дело о компьютерном мошенничестве, в котором фигурируют те же Калинин и Насенков и еще четверо подозреваемых: трое россиян и один украинец.

Это 32-летний Владимир Дринкман, проживавший в Сыктывкаре и Москве, 32-летний Роман Котов, 29-летний Дмитрий Смилянец - оба москвичи, и 26-летний одессит Михаил Рытиков.

До этого господина Рытикова уже привлекали в Вирджинии за мошенничество.

Россиян и украинца, привлеченных к суду в Нью-Джерси, обвиняют в аферах беспрецедентных масштабов.

По данным прокуратуры, взломав чужие компьютеры, они похитили номера более 160 млн кредитных карт и сняли со счетов сотни миллионов долларов. Только три компании потеряли около 300 млн долларов.

Среди жертв заокеанских мошенников власти назвали такие американские и европейские корпорации как 7-Eleven, Carrefour, JCP, Hannaford, Heartland, Wet Seal, Commidea, Dexia, JetBlue, DowJones, Euronet, Visa Jordan, Global Payment Visa, Diners Singapore и Ingenicard.

Калинина, Насенка, Котова и Рытикова считают беглецами от правосудия.