Кино с привкусом лета: чем привлекают кинотеатры под открытым небом

Автокинотеатр Electric Dusk Drive-In в Лос-Анджелесе. Одно из любимых мест авто- и кинолюбителей. Смотреть кино здесь можно или из собственного авто, или пристроившись прямо на газоне. Здесь также проводят частные кинопоказы и вечеринки. Гостям предлагают разнообразное меню и даже разрешают приводить с собой домашних животных