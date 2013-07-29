Кино с привкусом лета: чем привлекают кинотеатры под открытым небом
Летние кинотеатры не показывают фильмы в 3D и новомодные блокбастеры, не угощают поп-корном, и все же есть немало любителей, которые рассказали ВВС Украина, чем именно привлекают их эти заведения.
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Представьте себе ночной кинопросмотр посреди уютной морской лагуны. Такую возможность зрителям дает плавучий кинотеатр Archipelago Cinema в лагуне Най Ли Лае близ острова Куду в Таиланде. Кинотеатр открылся в прошлом году в рамках фестиваля Film on the Rocks Festival
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А это летний кинотеатр Sala Montjuïc близ Барселоны, который обосновался на горе в средневековом замке
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Автокинотеатр Electric Dusk Drive-In в Лос-Анджелесе. Одно из любимых мест авто- и кинолюбителей. Смотреть кино здесь можно или из собственного авто, или пристроившись прямо на газоне. Здесь также проводят частные кинопоказы и вечеринки. Гостям предлагают разнообразное меню и даже разрешают приводить с собой домашних животных
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Легендарное кладбище Hollywood Forever Cemetry в Голливуде также приглашает на кинопросмотры под открытым небом. И желающих набирается немало
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Показ фильма Альфреда Хичкока "Психо" в летнем кинотеатре на крыше дома в Лондоне
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А это кинопоказы под открытым небом в немецком Кельне в рамках вечеров кино Open Air Kino
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Open Air Cinema - уютный кинотеатр под открытым небом в Дублине. Посетителям здесь предлагают посмотреть старое доброе кино и посетить многочисленные культурные мероприятия
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Rooftop Film Club в Лондоне предлагает посмотреть кино и полюбоваться городскими пейзажами...
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...и живописными закатами
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А это кинотеатр "Пионер" в московском Парке Горького. Кинотеатр открыт для посетителей с мая по сентябрь. За месяц его посещают около 30 тысяч кинолюбителей