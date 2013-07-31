Луцкий потоп: по пояс воды и нехватка спасателей

Image caption Такого наводнения в Луцке не было 70 лет

В Луцке 30 июля в результате небывалого ливня затопило город. В Волынском областном центре гидрометеорологии сообщили, что ливень был крупнейшим за всю историю наблюдений на Волыни - с 1940 года. За сутки выпало 122 миллиметра осадков, что составляет 160% месячной нормы.

Настоящее наводнение на улицах города заставило спасателей эвакуировать пассажиров маршруток. Со вчерашнего дня и сейчас аварийные службы откачивают воду из подвалов общественных зданий и частных домов. Ливень заставила власть взяться за переоборудование ливневой канализации.

Луцкий потоп

Image caption Кто-то по улицам шел, а кто-то - плыл

"Водопады в Луцке", "И нас затопило", "В Луцке - потоп" - такими заголовками пестрят сайты местных изданий. Люди до сих пор потрясены, как быстро может прибывать вода.

Заместитель главного врача местной больницы Владимир Шендибило рассказывает, что за несколько часов вода наполнила все подвалы учреждения, достигнув полутора метров в высоту. За 30 лет работы такое он видел впервые: "С проспекта Возрождения вода хлынула на территорию больницы. Все наши подвалы наполнились водой".

Дождь начал идти, а затем превратился в страшный ливень до 16.00. Многие оказались в водяной ловушке после окончания рабочего дня. Один мужчина рассказывает, что после работы на маршрутке преодолел лишь полпути, а дальше пришлось брать ботинки и носки в руки: "Брюки закатал - и вперед, форсировать водные преграды, которые иногда паха достигали...".

Всего из маршрутных такси, застрявших на затопленных участках дороги, спасатели эвакуировали 45 человек, вытащили 2 кареты скорой помощи и 17 маршрутных такси в низинах города. На пяти улицах пришлось убирать еще и поваленные деревья.

В среду в Луцке пожарно-спасательные подразделения продолжают аварийно-спасательные работы - откачивают воду из подвалов двух школ, городской клинической больницы № 2, а также приусадебных участков и подвалов сооружений на улицах Дубновской, Верещагина и Никищева.

Спасатели "по блату"

Image caption Лучанка Зоя не дождалась спасателей и откачивает воду сама

На некоторых улицах жители откачивают воду самостоятельно. Зоя стоит рядом с самодельным устройством: пластиковая труба, к которой в качестве балласта привязана бутылка, через окно квартиры на цокольном этаже ведет в кухню, где в яме с водой работает насос. Вчера у женщины в доме было по пояс воды, упал холодильник и плавал диван, поэтому все вещи сегодня сушит улице.

Лучанка живет рядом с рекой Сапалаевка давно, но говорит, что это за столько времени случилось впервые. Предполагает, что беды было бы меньше, если бы спасатели во время стихии расчистили русло реки, потому что деревья и ил с мусором образовали временную дамбу.

Анатолий из соседнего дома с затопленным подвалом также разочарован действиями спасателей. Рассказывает, что звонил вчера, сегодня утром, ему отвечали, что все записывают, но приехали только сегодня после обеда, да и то после того, как обратились через влиятельного знакомого.

Когда что-то случается и они знают что люди будут звонить, то просто снимают трубку. И вот уже который раз набираю луцкий районный филиал облэнерго - а там - пи-пи-пи ..." Лучанка о работе коммунальных служб

Спасатели говорят, что у них очень много вызовов и работают на полную мощность. За прошедшие сутки были задействованы 20 единиц техники, в том числе 2 насосные пожарные станции и 2 рукавных автомобиля из Луцка и Ковеля, а также 78 сотрудников Луцкого и ближайших подразделений: Киверцовского, Ковельского и Рожищенского.

Полмиллиона на канализацию

Сегодняшняя сессия Луцкого горсовета началась с анализа последствий стихии. Власти подсчитывают убытки, а вместе с тем благодарит всех коммунальщиков и спасателей за хорошую работу (некоторым пришлось работать всю ночь).

Image caption Молодежь использовала "большую воду" как возможность для фото на память

"На канализационно-насосных станциях № 1, 2, 7, 12 работы по откачке переполненных коллекторов закончились около 3.00. На станции № 3 работы по снижению уровня сточных вод в коллекторах еще продолжаются", - сообщила заместитель мэра Луцка Лариса Соколовская.

Вода повредила систему теплоснабжения: в городе из-за подтопления отключили 5 котельных. Дождевыми водами залиты две трети каналов тепловых сетей. Сообщается, что на ремонт ливневой канализации выделят полмиллиона гривен, которую начнут делать уже со следующей недели.

Между тем, от отдельных жителей города слышны нарекания. Жители одной из 9-этажек, которых вода залила через крышу, говорят, что давно просили ЖКУ сделать ремонт.

Еще одна жительница Луцка в соцсетях пишет, что давно заметила особенность коммунальных служб: "Когда что-то случается и они знают, что люди будут звонить, то просто снимают трубку. И вот уже который раз набираю луцкий районный филиал облэнерго - а там - пи-пи-пи. .. Ну и что делать?.."