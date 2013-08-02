Ученые: эволюция не способствует эгоистам

Image caption Если бы люди и животные были эгоистами, то не смогли бы эволюционировать в среде, где требуется сотрудничество, говорят ученые

Эволюция неблагоприятна по отношению к эгоистам, говорят авторы нового научного исследования.

Это ставит под сомнение предыдущую теорию о том, что выгоднее защищать, прежде всего, собственные интересы.

Наибольшую выгоду как раз получают те, кто настроен на сотрудничество, свидетельствует новый анализ "дилеммы заключенного". Это классическая модель из теории игр, которую используют при изучении стратегий принятия решений.

Команда исследователей, чью работу опубликовал журнал Nature Communications, доказывает, что если бы люди проявляли лишь эгоистические черты, то вымерли бы как вид.

Теория игр в частности занимается разработкой "игр", которые моделируют ситуации, где есть место конфликтам и сотрудничеству. Это позволяет исследователям детально изучать механизмы сложных стратегий принятия решений и понять, почему отдельные индивиды проявляют определенные типы поведения.

Свобода или тюрьма

Исследователи из Мичиганского государственного университета рассмотрели модель игры в дилемму заключенного, когда каждый из двух подозреваемых, допрашиваемых в отдельных камерах, должен решить, следует ли доносить на другого.

По правилам этой игры, заключенному, который донесет на другого, предлагают выйти на свободу, а его напарника посадят на шесть месяцев. Однако этот сценарий возможен только в случае, если его напарник не поступит так же и не выдаст своего коллегу.

Если же оба заключенных примут решение донести друг на друга (измена), их обоих посадят на три месяца, но если они решат молчать (сотрудничество), то каждого из них ждет всего один месяц заключения.

Image caption Сотрудничество критически важно для эволюции

Выдающийся математик Джон Нэш показал, что оптимальная стратегия в игре в дилемму заключенного - не сотрудничать.

"В течение многих лет люди спрашивали: если он (Нэш - Ред.) прав, то почему в царстве животных, в мире микроорганизмов и среди людей мы постоянно видим примеры сотрудничества", - говорит ведущий автор исследования Кристоф Адаме из Мичиганского государственного университета.

Подлость и вымирание

По словам ученого, все объясняется тем, что раньше в расчет не принимали коммуникацию.

"Двум заключенным, которых допрашивают, не позволяют разговаривать друг с другом. Если бы им разрешили общаться, они бы договорились между собой и через месяц вышли бы на свободу. Но без такого разговора у каждого из них будет соблазн сдать другого", - говорит он.

Эгоистичный ген? В 1974-м году, Ричард Довкинс опубликовал работу на тему теории Дарвина о естественном отборе, которая сосредоточивалась на роли генов. Он утверждал, что адаптируются и эволюционируют не организмы, а отдельные гены, а каждый живой организм - это машина для выживания генов, из которых он сформировался. По словам профессора Эндрю Коулмена из Университета Лейчестера, новое исследование свидетельствует о том, что именно сотрудничество позволяет группе организмов эволюционировать, однако это не противоречит теории эволюции эгоистических генов. Наоборот, добавляет ученый, это помогает выжить эгоистичным генам, которые, поселившись в предрасположенных к сотрудничеству группах организмов, пожинают плоды такого поведения.

"Подлость может быть выгодной в краткосрочной перспективе, но отнюдь не в долгосрочной - тогда бы мы просто вымерли", - добавляет ученый.

Эти последние открытия противоречат исследованиям 2012 года, которые показали, что себялюбивые люди могут быть более успешными, чем большинство их партнеров, которые склонны к сотрудничеству. Если бы это было так, мир был бы полон эгоистичных существ.

Такое поведение, которое назвали "подлым и эгоистичным", зависит от того, знает ли участник игры о предыдущих решениях своего оппонента, что позволяет ему соответствующим образом менять свою стратегию

Самое главное, что в условиях эволюции информация о решении вашего оппонента не может служить преимуществом в долгосрочной перспективе, потому что у вашего оппонента разовьется такой же механизм узнавания, который позволит ему понимать ваши действия, объясняет доктор Адаме.

То, что любое преимущество от измены краткосрочно, - и является открытием его команды. Ученые использовали мощную компьютерную модель, чтобы проанализировать сотни тысяч игр, которые симулируют простой обмен ходами, сделанными с учетом предыдущего взаимодействия.

"С помощью компьютера мы смоделировали очень общие вещи, а именно: решение при двух различных типах поведения. Мы называем их сотрудничество и предательство. А в животном мире существует множество видов поведения типа "либо, либо", например, бежать или драться", - сказал доктор Адаме BBC News.

"Это похоже на то, что мы наблюдали во время холодной войны, гонки вооружений. Но в эволюционной биологии такие гонки вооружений продолжаются все время", - добавил он.

Image caption Предварительное исследование выявило преимущества эгоистических стратегий

Социальные насекомые

Профессор Эндрю Коулмен из британского Университета Лейчестера сказал, что новое исследование "потеснило чрезмерно пристрастную трактовку" предыдущей стратегии, которая предусматривала эволюцию манипулятивных, эгоистических типов поведения.

"Дарвин сам был озадачен примерами сотрудничества, которые встречаются в природе. Особенно его поражали социальные насекомые", - рассказывает ученый.

"Можно предположить, что естественный отбор должен быть благосклонен к особям, склонных к эксплуатации и себялюбию, но на самом деле после десятков лет научных исследований мы видим, что это слишком упрощенный взгляд на вещи, особенно если принять во внимание такую особенность эволюции, как эгоистичный ген" , - сказал он.

"Выживать должны не отдельные особи, а гены, и гены просто используют отдельные организмы - животных или людей - как транспорт, чтобы распространить себя", - добавляет профессор Коулмен.

Таким образом, "эгоистичные гены" выигрывают, если организмы, через которые они распространяются, склонны к сотрудничеству между собой.