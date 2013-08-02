Не слишком ли много у нас менеджеров?

Раньше общество состояло только из рабочих и владельцев. А потом наступила эпоха менеджеров, рассказывает Люси Келлавей.

В Британии сейчас насчитывается пять миллионов менеджеров. Это в десять раз больше, чем сто лет назад.

Вы можете называться "менеджером", даже если никем не управляете. Администратор - это "офис-менеджер". Проводник - "менеджер поезда". А компьютерщик - "ІТ-менеджер".

Мы все одержимы менеджментом. Каждый управленец сейчас просто обязан иметь степень MBA, полку книг по менеджменту и словечки типа "контроллинг" или "ключевые компетенции" в лексиконе.

Однако мы умудрились совершить промышленную революцию без "магистров делового администрирования". В то время никто и не думал о менеджменте - именно это слово в 20-м веке редко использовалось в отношении бизнеса.

"Слово "менеджмент" произошло от французского "menager". Ранее оно имело совсем другие значения, например ведение домашнего хозяйства, - рассказывает Крис Грей, профессор организационных наук Королевского университета Холловея. - В популярной культуре начала 19-го века слово "менеджер" имело негативные коннотации. Менеджер - это тот, кто исчезает с вашими деньгами. Этакий проходимец, который вотрется к вам в доверие, возьмет контроль над вашим делом и скроется, прихватив с собой содержимое сейфа. Словом - непрофессиональный человек с сомнительной репутацией".

В популярной культуре начала 19-го века слово "менеджер" имело негативные коннотации. Менеджер - это тот, кто исчезает с вашими деньгами. Этакий проходимец, который вотрется к вам в доверие, возьмет контроль над вашим делом и скроется, прихватив с собой содержимое сейфа Крис Грей, профессор организационных наук Королевского университета Холловея

В работе "Исследование о природе и причинах богатства народов" Адам Смит делится с читателем своими подозрениями относительно менеджеров.

"Если руководители компании распоряжаются чужими, а не своими деньгами, трудно ожидать от них такой же заботы об интересах дела, как у партнеров-совладельцев".

Мы, британцы, все еще не доверяем менеджерам, иногда - не без причины. Адам Смит не удивился бы тому, как легко Фред Гудвин довел до банкротства Королевский банк Шотландии. Мы относимся к менеджерам с подозрением не только потому, что не знаем, что они делают: мы подозреваем, что они и сами не знают этого.

Но в конце 19-го века один инженер из Филадельфии понял, что суть менеджмента - в погоне за эффективностью.

Фредерик Тейлор был первым консультантом по управлению в мире. Его теория получила название "научная организация труда".

По его мнению, у каждой задачи есть наилучший способ исполнения. Тейлор был плохого мнения об умственных способностях среднего работника, а потому верил, что предприятию нужен кто-то, кто будет искать эти лучшие способы выполнения работы. А именно - менеджер.

"Достичь эффективности можно только с помощью принудительной стандартизации рабочих процессов, принудительного внедрения лучших орудий и условий труда, а также принудительного сотрудничества, - сказал он. - И именно менеджеры внедряют на предприятии эти стандарты и сотрудничество".

Как управлять фабрикой Допустим, зимой в вашем кабинете становится так темно, что вы не можете разобрать газетный шрифт. Первый ваш отклик - встать и включить свет. Но подождите. Справедливо ли это по отношению к фирме? Хороший организатор рассуждал бы примерно так: "В приемной сидит моя секретарша. Минута ее работы стоит фирме всемеро меньше, чем минута моей, так, я сэкономлю компании деньги, если позвоню ей и попрошу включить свет". Видите? Хорошему организатору сразу бросаются в глаза экономические решения. Найджел Балчин, "Как управлять фаготной фабрикой", 1934 г.

Любимый метод Тейлора - исследование времени и движений работника - сначала использовался на заводах, но впоследствии был перенесен и в офисы.

Это сделал Уильям Леффингвелл в начале 20 века. Он внимательно наблюдал за работой клерков и заметил "множество крошечных неэффективных движений". Например, работники слишком долго искали скрепки, потому что коробочка с ними стояла на несколько сантиметров дальше, чем следует.

Также он был приверженцем порядка на рабочем столе.

"Клерков надо учить системе использования стола и следить, чтобы они в совершенстве ее усвоили, - утверждал он. - Чтобы проверить, как они ориентируются в своем рабочем пространстве, попросите у них ластик, линейку или другой предмет, который редко используется, чтобы увидеть, как быстро они его найдут. Если работник не может найти что-то незамедлительно - он не усвоил урока".

Леффингвелл фанатично относился к деталям: он даже заставил одного из подчиненных исследовать, как быстро испаряются чернила, и выяснил, что чернильница определенного типа экономит фирме доллар в год.

Такую мелочность можно найти и в современных офисах. Например, какой-то умный бухгалтер посчитал, что на офисную кухню следует покупать не шоколадное печенье, а простое. Оно не только дешевле, но и не такое вкусное, поэтому работники съедят его меньше.

Но в Британии научную организацию труда воспринимали без особого энтузиазма. Прежде всего, потому, что в области управления здесь часто работали аматоры - по крайней мере до середины 20-го века.

После Второй мировой войны самые известные британские компании управлялись генералами, а не бизнесменами. Военные были в руководстве Британской железной дороги, "Британских авиалиний", машиностроительного концерна "Викерс" и даже BBC. А эти люди верили только в одно - иерархию.

Они не думали, что им есть чему учиться. Именно поэтому в Великобритании до 1965 года не было ни одной бизнес-школы, в то время как в США и Европе они существовали уже с середины 19 века.

Image caption Офисная мебель, особенно стулья, подчеркивают статус их владельца

Когда британцы слышали о новой американской науке - менеджменте, то только смеялись. У них были свои методы установления офисной иерархии.

В Музее Лондона сейчас можно увидеть шикарный кабинет управленца конца 1890-х годов. Он принадлежал руководителю банка "Бэрингс".

Там стоит роскошный стол, обтянутый зеленой кожей, на полу лежит красный аксминстерский ковер, на стенах картины, на вешалке - цилиндр.

Но особенно мне нравятся сиденья: кресло руководителя - кожаное, солидное, а для посетителя предусмотрен скромный стульчик, что сразу дает понять, кто здесь главный.

"Если в кабинет заходил старший клерк, он, скорее всего, вообще не садился, - рассказывает Алекс Вернер, руководитель отдела музейных коллекций. - Стул был предназначен для посетителей из других банков".

Первая половина 20-го века - это период разрастания корпораций, а, следовательно, росло и количество менеджеров. Ими тоже должен был кто-то управлять, и так появились менеджеры среднего звена.

Им надо было обладать рядом важных навыков.

Американский социолог Cи Райт Миллз писал, что успешный менеджер должен "иметь компетентный вид и никогда не говорить "нет". Для этого лучше нанять специального человека, а самому говорить только "возможно" - это даст подчиненным надежду и оптимизм. Кроме того, менеджер не должен демонстрировать наличие мозгов".

Советы замечательные, как ни крути. В настоящее время "возможно-человек" до сих пор процветает в офисе, хотя мозги, кажется, немного сдали позиции.

Но тогда никто не вел речи о предоставлении работы меньшинствам, не говоря уже о самовыражении. Значение имели только конформизм и упорный труд.

Image caption Джон Бэррон сыграл властного босса в сериале "Взлет и падение Реджинальда Перрина"

Социолог Уильям Уайт так описывает современного менеджера: "В настоящее время руководитель должен с сочувственным видом выслушивать подчиненных, а также коллег на совещаниях. Сейчас не достаточно просто упорно работать, надо еще и быть очень приятным парнем".

Что касается баланса между работой и личной жизнью, то раньше его не было. Один менеджер по продажам как-то признался Уайту: "С нетерпением жду, когда мои дети вырастут, и я больше не буду мучиться из-за того, что уделяю им мало времени".

Вместе с распространением менеджеров распространились и должности с красивыми названиями - дешевый способ удовлетворить людей, для которых важен их статус.

Журнал Office Magazine в октябре 1955 года метко сформулировал эту тенденцию:

"Вполне возможно, что господин Пупкин, который прослужил в фирме много лет, является простым старшим клерком, но кому станет хуже от того, что его назовут "инспектором"? Табличка с этой надписью поднимет моральный дух господина Пупкина, не говоря уже том, что у его жены наконец будет что противопоставить пакостной госпоже Дупкин, которая тычет всем в глаза должностью мужа - Руководителя Отдела Экспорта в "Мейкпис и Фаррадей"".

Культ менеджмента с его неписаными законами и мелкими титулами изменил представления общества об офисной работе. В произведениях литературы на смену исхудавшему писчему пришел менеджер среднего звена, работающий в кафкианском мире.

К. С. Льюис описал его в "Письмах баламута" так:

"Я живу в Управленческий Век, в мире "администраторов". Величайшее зло совершается теперь не в тех грязных "преступных притонах", которые любил описывать Диккенс. Оно совершается даже не в концлагерях и колониях. В них мы видим его конечный результат. Но оно зарождается и предопределяется (продвигается, поддерживается, носится и записывается) в чистых, застеленных коврами, теплых и хорошо освещенных кабинетах тихими людьми с белыми воротничками, подстриженными ногтями и гладковыбритыми щеками, которым не требуется повышать голос".