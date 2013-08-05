Милиция расследует надругательство Bloodhound Gang над украинским флагом

Image caption На концерте в Одессе гитарист Bloodhound Gang засунул флаг РФ себе в штаны

Печерское райуправление внутренних дел Киева открыло уголовное производство по фактам хулиганства и надругательства над государственным флагом Украины.

30 июля на концерте в Киеве гитарист американской рок-группы Bloodhound Gang Эвил Джаред Хасселхофф имитировал акт мочеиспускания на сине-желтый флаг.

После этого на концерте в Одессе Хасселхофф засунул в штаны российский флаг.

Министерство иностранных дел назвало такие действия музыканта совершенно неприемлемыми и выразило надежду, что правоохранители расследуют этот инцидент.

Правовую оценку инциденту даст и Служба безопасности Украины.

"Все обращения, поступившие в СБУ по данному факту, будут рассмотрены, и им будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе ведомства, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Инцидент вызвал возмущение украинских депутатов, которые заявили, что панк-музыканты должны ответить за выходку с украинским и российским флагами.

Неуважение к украинцам

В киевской милиции отметили, что один из участников известной рок-группы своим поступком на концерте продемонстрировал неуважение к украинскому обществу.

"Печерским районным управлением внутренних дел столицы данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 статьи 296 "Хулиганство" и ч. 1 статьи 338 "Надругательство над государственными символами". Начато досудебное расследование", - сообщает пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел в Киеве.

По украинскому законодательству публичное надругательство над государственным флагом, гербом или гимном Украины карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Вместе с тем главное управление МВД Украины в Одесской области проверяет информацию об инциденте с флагом Российской Федерации в одесском ночном клубе "Ибица".

Начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко сообщил, что следствие выясняет, содержало ли данное действие состав преступления, сообщает "Интерфакс-Украина".

Нет оправдания

Возмущение действиями американских музыкантов выразили в министерстве иностранных дел Украины.

"Мы убеждены, что правоохранительными органами Украины будет рассмотрен этот инцидент и приняты соответствующие меры", - сообщили в пресс-службе МИДа.

Я публично обращаюсь к СБУ с тем, чтобы немедленно проанализировать случившийся инцидент, дать ему правовую оценку, рассмотреть вопрос о внесении участников данного инцидента в список персон нон грата для Украины Елена Бондаренко, депутат от Партии регионов

При этом в ведомстве отметили, что действиям, связанным с надругательством над государственными символами, нет никакого оправдания, сообщают "Украинские Новости".

Депутат от Партии регионов Андрей Пинчук убежден, что американские панк-музыканты должны ответить за выходку с украинским и российским флагами.

"Я очень спокойно и толерантно отношусь к современному искусству и его попыткам расширить рамки традиционных взглядов на вещи. Но есть те границы, которые переступать нельзя никому. К этому относится грязная выходка американских панк музыкантов из группы Bloodhound Gang", - цитирует его пресс- служба партии.

Депутат предложил объявить бойкот американцам и удалить их музыку из плеера.

Его коллега по партии Елена Бондаренко заявила, что Украина обязана защищать свои национальные символы.

"Я публично обращаюсь к СБУ с тем, чтобы немедленно проанализировать случившийся инцидент, дать ему правовую оценку, рассмотреть вопрос о внесении участников данного инцидента в список персон нон грата для Украины", - заявила Бондаренко, которую цитирует сайт Партии регионов.

Флаг в штанах

На видео, которое появилось в интернете, видно, как во время концерта в в Одессе Эвил Джаред Хасселхофф засунул в штаны российский флаг, а потом достал его и бросил в зал.

Позже он заявил, что не хотел никого обидеть, и объяснил, что такая процедура предшествует бросанию любых предметов зрителям во время концертов Bloodhound Gang.

МВД России возбудило уголовное дело против бас-гитариста рок-группы Bloodhound Gang за надругательство над флагом России.

Российское законодательство предусматривает различные виды наказаний за надругательство над национальным флагом, включая лишение свободы на один год.

Концерт Bloodhound Gang в Краснодарском крае отменили.

В субботу, 3 августа, краснодарские СМИ сообщили, что музыкантов, вылетавших из аэропорта в Анапе, забросали яйцами и помидорами активисты прокремлевских молодежных партий, которые скандировали: "Вон из страны".

Некоторые российские депутаты предлагали запретить въезд музыкантам в Россию в будущем.