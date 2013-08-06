России не нравятся надписи на этикетках Roshen

Image caption Украинские специалисты готовы "в любое время" выехать на переговоры о судьбе продукции Roshen в России

Основной причиной несоответствия кондитерской продукции корпорации Roshen нормативным требованиям, действующим в России, является невыполнение украинскими кондитерами законодательства в области защиты прав потребителей.

Речь идет о том, что информация о пищевой ценности продукции, указанная на этикетках исследуемых образцов, не соответствует настоящим показателям.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В документе отмечается, что нормативным требованиям не соответствовали более 90% образцов исследуемой продукции Roshen, а за указанные нарушения законодательство России предусматривает административную ответственность.

Роспотребнадзор обращает внимание на невыполнение украинской стороной договоренностей по гармонизации национальных систем контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, которые были достигнуты в прошлом году.

"В настоящее время в установленном порядке рассматривается возможность встречи с компетентными органами Украины по вопросам соблюдения требований российского законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при поставках в РФ кондитерских изделий, произведенных на фабриках Кондитерской корпорации Roshen", - говорится в документе.

В заявлении Роспотребнадзора ни разу не упоминается слово "бензапирен".

В конце июля ведомство заявило, что в молочном шоколаде производства Roshen было обнаружено это соединение, имеющее канцерогенные свойства.

"Выехать в любое время"

Между тем в украинском министерстве экономического развития и торговли говорят, что переговоры о снятии запрета на ввоз продукции компании Roshen в Россию должны начаться как можно быстрее.

По словам заместителя министра Анатолия Максюты, соответствующие украинские органы официально обратились к российской стороне и ждут в ответ приглашение к переговорам.

"Украинская делегация готова в любое время выехать для проведения переговоров с российской стороной по снятию запрета на осуществление поставок украинской кондитерской продукции в РФ", - заявил Максюта.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что не считает решение относительно продукции Roshen торговой войной и заявил, что споры разрешатся в ходе переговоров.

Об отсутствии в запрете политической составляющей заявлял и глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.