России не нравятся надписи на этикетках Roshen
Основной причиной несоответствия кондитерской продукции корпорации Roshen нормативным требованиям, действующим в России, является невыполнение украинскими кондитерами законодательства в области защиты прав потребителей.
Речь идет о том, что информация о пищевой ценности продукции, указанная на этикетках исследуемых образцов, не соответствует настоящим показателям.
Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В документе отмечается, что нормативным требованиям не соответствовали более 90% образцов исследуемой продукции Roshen, а за указанные нарушения законодательство России предусматривает административную ответственность.
Роспотребнадзор обращает внимание на невыполнение украинской стороной договоренностей по гармонизации национальных систем контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, которые были достигнуты в прошлом году.
"В настоящее время в установленном порядке рассматривается возможность встречи с компетентными органами Украины по вопросам соблюдения требований российского законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов при поставках в РФ кондитерских изделий, произведенных на фабриках Кондитерской корпорации Roshen", - говорится в документе.
В заявлении Роспотребнадзора ни разу не упоминается слово "бензапирен".
В конце июля ведомство заявило, что в молочном шоколаде производства Roshen было обнаружено это соединение, имеющее канцерогенные свойства.
"Выехать в любое время"
Между тем в украинском министерстве экономического развития и торговли говорят, что переговоры о снятии запрета на ввоз продукции компании Roshen в Россию должны начаться как можно быстрее.
По словам заместителя министра Анатолия Максюты, соответствующие украинские органы официально обратились к российской стороне и ждут в ответ приглашение к переговорам.
"Украинская делегация готова в любое время выехать для проведения переговоров с российской стороной по снятию запрета на осуществление поставок украинской кондитерской продукции в РФ", - заявил Максюта.
Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что не считает решение относительно продукции Roshen торговой войной и заявил, что споры разрешатся в ходе переговоров.
Об отсутствии в запрете политической составляющей заявлял и глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.