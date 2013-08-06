Японские "умные унитазы" оказались уязвимы для хакеров

Image caption Приложение My Satis способно среди прочего фиксировать историю естественных отправлений владельца и их качества

Специалисты пришли к выводу, что супертехнологичный японский унитаз Satis может представлять опасность для владельца в силу своей незащищенности от хакеров.

Этот полностью компьютеризованный "умный туалет" класса "люкс"обеспечивает автоматический спуск воды, имеет функцию биде, подогрева сидения, проигрывания музыки и ароматизации воздуха. Он также снабжен системой вентиляции и дезинфекции воды и воздуха.

Туалет производит японская компания Lixil. Его цена составляет 5865 долларов, и управляется он приложением для смартфонов системы Android под названием My Satis.

Однако выяснилось, что управлять таким туалетом можно с любого телефона, на котором установлено необходимое приложение.

Связь туалета со смартфоном осуществляется через Bluetooth, однако из-за недосмотра его производителей пин-код в каждом устройстве зафиксирован в виде четырех нулей (0000), и изменить его невозможно. Это означает, что его можно активировать с любого смартфона с программой My Satis.

"Одержимый унитаз"

Как сообщила компания Trustwave's Spiderlabs в своем докладе, любой недоброжелатель, загрузивший эту программу на свой смартфон, может заставить любой туалет этой марки открывать и закрывать крышку унитаза, включать и выключать вентилятор и производить еще множество манипуляций.

"Злоумышленник может с легкостью скачать приложение My Satis, после чего заставлять туалет снова и снова смывать воду, увеличивая расход воды и, соответственно, счета обладателя. Он может также управлять любыми прочими функциями устройства, причиняя дискомфорт или иные неприятности владельцу", - говорится в докладе Trustwave's Spiderlabs.

Правда, для этого требуется подкрасться к туалету поближе, потому что радиус действия Bluetooth, как правило, не превышает 10 метров.

Как сообщил эксперт по компьютерной безопасности Грэм Клюли, он не видит особой опасности в таких действиях, однако данный дефект весьма дорогостоящего устройства показывает, что далеко не всегда производители бытовой техники обращают должное внимание на проблемы электронной защищенности.

"Легко представить себе, как какой-нибудь шутник дурачит своих соседей, заставляя их думать, что в унитаз вселился злой дух, из-за чего тот начинает хлопать крышкой или обдувать ничего не подозревающую жертву теплым воздухом в самый неподходящий момент, однако невозможно вообразить, как серьезно настроенный киберпреступник смог бы заинтересоваться этим проколом в безопасности", - сказал он ВВС.

"Но хотя эта уязвимость и выглядит относительно безобидной, совершенно очевидно, что компании, производящие домашнюю бытовую технику, должны постоянно держать в уме вопросы защищенности, так же, как это делают производители компьютеров", - добавил эксперт.