Walt Disney потеряет миллионы из-за фильма "Одинокий рейнджер"

Компания Walt Disney сообщила, что потеряла примерно 160-190 млн долларов из-за своего летнего блокбастера "Одинокий рейнджер" с участием Джонни Деппа.

По словам компании, большие средства, потраченные на продвижение ленты, не окупились.

В то же время, согласно отчету за третий квартал, прибыль Walt Disney выросла на 4%. Это произошло в основном благодаря тематическим паркам развлечений и телеканалам, которые принадлежат компании.

Как сообщила компания, по результатам первого полугодия 2012-2013 финансового года чистая ее прибыль выросла на 11% и составила 2895 млн долларов.

Убытки

Убытки от "Одинокого рейнджера" с Джонни Деппом в главной роли будут зафиксированы в отчете за следующий квартал.

Премьера фильма состоялась в начале июля. За первые выходные проката картина заработала 29 млн долларов в США и Канаде - эта сумма считается небольшой для киноиндустрии.

В Disney также сообщили, что лента "Железный человек-3", выпущенная в конце весны, принесла меньше прибыли, чем фильм "Мстители", вышедший годом ранее.

А вот нынешний 3D-мультфильм "Университет монстров", произведенный студией Pixar, показал лучшие результаты, чем мультфильм "Отважная" годом ранее.

Гендиректор студии Walt Disney Боб Айгер заявил, что доволен результатами, добавив, что высокобюджетные фильмы стоят риска.

"Мы уверены, что наша стратегия создания качественных фирменных продуктов послужит нам в будущем", - сказал он.