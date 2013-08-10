Какао препятствует развитию деменции - исследование

Image caption О пользе какао для здоровья ученые говорят не впервые

Выпивая две чашки какао в день, пожилые люди смогут дольше сохранить ясность мыслей и хорошую память, свидетельствует новое исследование.

Ученые выяснили, что этот напиток улучшает снабжение крови к мозгу у людей, у которых наблюдались первые проявления деменции или старческого слабоумия.

Вместе с тем эксперты отмечают, что нужны дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы.

Какао-эксперимент

О пользе какао для сосудов ученые говорят не впервые, объясняя это тем, что этот продукт богат флавонолами, которые являются мощными антиоксидантами.

Во время недавнего исследования ученые наблюдали за группой из 60 пожилых людей со средним возрастом 73 года. УЗИ в начале эксперимента показало, что 17 из 60 испытуемых имели проблемы с кровоснабжением мозга.

Испытуемых разделили на две группы и попросили пить по две чашки какао в день и не употреблять шоколада в любом другом виде. Одна группа пила какао с высоким содержанием флавонолов, другая - с низким.

Результаты оказались одинаковыми для обеих групп испытуемых, независимо от того, какой напиток они употребляли, - с высоким или низким содержанием флавонолов. Но, независимо от того, какой вид какао они пили, 88% пациентов, которые имели нарушения кровообращения в начале исследования, демонстрировали улучшение кровоснабжения и лучшие результаты на умственных тестах.

Вместе с тем среди испытуемых, у которых не было проблем с кровообращением в начале исследования, показатель улучшения составил 37%.

Лечебный напиток

МРТ-сканирование 24 пациентов показало, что у тех, кто страдает от нарушения кровообращения, чаще встречаются пораженные участки мозга.

Какао-терапия могла бы стать очень популярной, но выводы относительно свойств этого напитка пока делать рано Доктор Саймон Ридли, главный научный сотрудник Центра по исследованию болезни Альцгеймера

Один из авторов исследования доктор Фарзанех Сорондо из Гарвардской медицинской школы говорит, что их работа, прежде всего, имеет целью детально изучить кровообращение и выяснить, как оно влияет на умственное состояние.

"Некоторые части мозга требуют больше энергии для выполнения определенных задач, а, следовательно, крови им тоже нужно больше", - объясняет доктор Сорондо. По его словам, эта зависимость определенных частей мозга от кровоснабжения играет важную роль, когда речь идет о некоторых нарушениях работы мозга, например болезни Альцгеймера.

По мнению ученых, отсутствие разницы в воздействии на здоровье испытуемых между какао с высоким и низким содержанием флавонолов может объясняться влиянием какого-то другого компонента напитка.

По словам доктора Саймона Ридли, главного научного сотрудника Центра по исследованию болезни Альцгеймера, проведенное исследование является относительно небольшим, но оно стало очередным доказательством благоприятного влияния какао на кровообращение человека.

"Какао-терапия могла бы стать очень популярной, но выводы относительно свойств этого напитка пока делать рано", - говорит ученый. Вместе с тем он добавляет, что больные сосуды являются фактором риска для развития деменции, а, значит, лучшее понимание связей между проблемами сосудов и ухудшением умственной деятельности может подтолкнуть исследователей к новым методам лечения и предотвращения этой болезни.