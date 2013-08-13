Пресса: бегство Мельника как "желтая карточка" правоохранителям

Image caption Скандальный побег из-под стражи Петра Мельника еще больше усилил недоверие рядовых украинцев к правоохранительной системе страны

Бегство Петра Мельника, инициатива создания аналога ФБР, закрытие театра и скандальный освежитель унитазов, - в обзоре украинской прессы за 13 августа.

Желтая карточка

Реакция людей на побег Петра Мельника из-под домашнего ареста демонстрирует весь масштаб уровня недоверия населения к власти, пишет Юлия Лучик в статье для газеты "День".

"Казалось бы, поймав "на горячем" известного взяточника, власть собственными действиями объявила крестовый поход против коррупции в кругу "своих", проявила "неизбирательность" украинского правосудия, но в то же время продемонстрировала весь масштаб недейственности таких шагов", - объясняет она причины недоверия людей к правосудию.

Также, по ее мнению, исчезновение экс-ректора "самого коррумпированного учебного заведения" страны является очередной, после событий во Врадиевке, "желтой карточкой" общества к правоохранительным органам и его руководству.

Еще одним следствием бегства опального экс-ректора может стать подрыв доверия к новому Уголовно-процессуальному кодексу, согласно которому он был посажен под домашний арест.

Украинское ФБР?

Оппозиция выступает за создание еще одной силовой структуры типа ФБР, причем подала для этого два законопроекта, пишет газета "Сегодня". Первый был инициирован лидерами трех оппозиционных фракций, второй - отдельно депутатом "Батькивщины" Андреем Кожемякиным.

В обоих законопроектах предполагается, что роль новой структуры должна заключаться в осуществлении досудебного расследования коррупционных преступлений. В законопроектах предлагается предоставлять сотрудникам структуры особые полномочия, в том числе по финансовой проверке бюджетных организаций, получению информации от госслужащих и частных предпринимателей об их прибыли и расходах, проводить обыски и задержания, при этом они будут иметь право действовать без разрешения суда, отмечает газета.

Член парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией Вилен Шатворян из Партии Регионов настроен критически.

"Борьба с коррупцией однозначно будет усиливаться. Но никакой борьбой нельзя оправдать нарушение прав человека", - заявил он.

"Дах" закрывается?

Влад Троицкий закрывает свой театр "Дах", известный своими оригинальными представлениями, из-за финансовых трудностей, пишет "Украина молодая". Впрочем, есть надежда, что театр не прекратит своего существования, а лишь сменит место и регулярность выступлений.

"Любителям ДАХовской эстетики еще рано бить тревогу, ведь, как известно, все силы и средства Троицкий сейчас вкладывает в будущей Арт-кластер, который планирует открыть осенью этого года. Культурный центр поселится на территории бывшего завода металлоконструкций на Выдубичах", - утешает газета.

В рамках Арт-кластера, который будет работать круглый год, будут проводиться мероприятия на тему театра, музыки, визуального искусства, дизайна, литературы и т.д. В планах организаторов - открыть мюзик-холл, специализированный кинотеатр, большой зал для выставок и концертов, репетиционный зал, а также универсальный павильон, где будут расположены галереи и мастерские, сообщает издание.

Скандальный освежитель

Реклама стикера-освежителя для унитазов Bref Duo Stripes, которая четыре дня транслировалась на российском телевидении, вызвала бурное возмущение среди украинцев из-за цветов изделия, которые совпадали с цветами украинского флага, пишет "Комсомольская правда в Украине".

Возмущение граждан выплеснулось во вполне конкретные жалобы в адрес производителя, компании Henkel, которые не остались без ответа.

"Компания Henkel решила изъять из продажи освежитель для унитазов Lemon-Lime серии Bref Duo Stripes, а также прекратить рекламную кампанию по продвижению его во всех странах, где представлена данная продукция", - отреагировала компания.

В пресс-службе Henkel добавили, что уважают национальные чувства своих потребителей и поэтому решили изъять продукцию в данном цветовом дизайне.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС