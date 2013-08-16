Ответственным за торговлю с Россией назначен Бойко

Image caption Ранее Юрий Бойко отвечал за газовые переговоры между Украиной и Россией

Правительство создало рабочую группу по разработке проблемных вопросов российско-украинского торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Группу возглавил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

В ее состав вошли глава минэкономики Игорь Прасолов, министр промышленной политики Михаил Короленко и первый заместитель министра доходов и сборов Степан Дериволков.

В работе группы будут участвовать правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян и представитель правительства в коллегии ЕврАзЭС Виктор Суслов.

"Группа должна до 19 августа внести на рассмотрение правительства согласованные предложения по урегулированию с Российской Федерацией проблемных вопросов, которые возникли в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Министры поехали в Россию

В пятницу украинские чиновники в России попытаются прояснить ситуацию с информацией о блокировании украинского экспорта.

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк едет в Москву, где 16 августа в российском Роспотребнадзоре должны состояться переговоры с украинской делегацией о перспективах возобновления поставок в Россию продукции кондитерской фабрики Roshen.

В то время как вице-премьер-министр Юрий Бойко едет в Суздаль на заседание Евразийской экономической комиссии.

На этой неделе Федерация работодателей Украины заявила о блокировании украинского экспорта на границе с Россией. В правительстве Украины призвали не раздувать проблему, но заявили, что принимают меры.

Присяжнюк и кондитеры

Как сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины, в пятницу руководитель ведомства Николай Присяжнюк в Москве проведет переговоры с руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

"Я убежден, что украинская кондитерская продукция соответствует требованиям РФ. Ведь лаборатории подтверждают, что качество продукции, вокруг которой идут разговоры, полностью соответствует мировым стандартам", - сообщил Присяжнюк.

Он подчеркнул, что Украина будет поднимать вопрос, чтобы со следующей недели из России прибыла рабочая группа, которая проинспектирует украинские предприятия.

Министр настаивает, что параллельно с этим под жестким контролем необходимо разрешить экспорт кондитерских изделий в Россию.

29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Россию кондитерских изделий корпорации Roshen, сославшись на неподходящее заявленным параметрам качество продукции.

В то же время Казахстан, Молдова, Кыргызстан и Беларусь не нашли нарушений со стороны украинского производителя сладостей.

Заседание в Суздале

Вице-премьер-министр Юрий Бойко едет в другой российский город - Суздаль, где в пятницу пройдет заседание Евразийской экономической комиссии.

Об этом BBC Украина сообщил правительственный уполномоченный в этой комиссии Виктор Суслов.

Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии заявил, что Киеву официально не сообщили о причинах задержки товаров на границе с Россией.

"Ситуация с украинским экспортом может проясниться в ходе заседания Евразийской экономической комиссии в пятницу 16 августа, в котором должен принять участие Юрий Бойко", - заявил Виктор Суслов, но он не смог подтвердить, что глава Минэкономики присоединится к делегации в Суздале.

Как отмечается на сайте Евразийской экономической комиссии, в ее заседании примут участие председатель коллегии комиссии Виктор Христенко и первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

Блокада экспорта

В четверг премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству разобраться в ситуации с проблемой ввоза украинских товаров в Россию, сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ и странами-участниками СНГ Валерий Мунтиян.

"На сегодняшний момент нет документов, подтверждающих, что украинские товаропроизводители нарушили законодательство Таможенного союза или Российской Федерации. Такие документы российская сторона не предоставила", - отметил г-н Мунтиян, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

О том, что "Россия фактически перекрыла весь украинский импорт", в среду заявила Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая одним из самых богатых украинских бизнесменов Дмитрием Фирташем.

В распространенном объединением заявлении говорится о том, что проблемы на украинско-российской таможне начались еще в 20-х числах июля.

Украинский премьер, в свою очередь, призвал СМИ не преувеличивать проблему и не "раздувать ситуацию искусственно", заверив, что украинское правительство "принимает меры для решения проблемы".