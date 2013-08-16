Новое млекопитающее олингито: енот с мордочкой плюшевого мишки

Американские ученые нашли новый вид млекопитающих, который обитает в лесах Колумбии и Эквадора. Этих животных размером с енота и с мордочкой, напоминающей плюшевого мишку, назвали олингито.

Более века этих животных ошибочно принимали за похожих на них олинго.

Олингито стал первым обнаруженным за последние 35 лет мясоедом в Западном полушарии.

Ученым понадобилось 10 лет, чтобы выделить олингито в отдельный вид. Они отмечают, что в нынешнем веке такие открытия случаются крайне редко.

Авторами открытия стала группа исследователей из Смитсоновского института в Вашингтоне. Сам проект стартовал после того, как зоолог Кристофер Хелген нашел кожу и кости этого животного в музее в Чикаго.

Олингито в длину достигает 35 см, это животное относится к семейству енотовых. Его удалось идентифицировать благодаря проведенным анализам ДНК. Некоторые из образцов пролежали в музее очень давно, но современные технологии помогли провести исследование.

Впрочем, самый главный вопрос для ученых после открытия - остались ли еще эти животные в дикой природе. Тогда ученые попытались найти данные о том, откуда появились музейные олингито.

Оказалось, что эти животные обитают в лесах Колумбии и Эквадора. И хотя олингито едят мясо, в основном они питаются фруктами, а также ведут ночной образ жизни. Эти животные - одиночки.

Самки олингито вынашивают по одному малышу за раз.

Ученые также предполагают, что в 1967-1976 годах в некоторых американских зоопарках жили олингито. Ученые воспринимали их за олинго и не понимали, почему они не размножаются. Эти животные умерли еще до того, как их правильно классифицировали.

Сейчас ученые регулярно открывают новые виды насекомых, бактерий или вирусов, но открытие новых млекопитающих - довольно большая редкость.