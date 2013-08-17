Крушение парома на Филиппинах: 26 погибших и 200 пропавших без вести

По меньшей мере 26 человек погибли и более 200 считаются пропавшими без вести в результате столкновения парома с грузовым судном на Филиппинах.

На боту парома "Фома Аквинский" находились 752 пассажира и 118 членов экипажа, сообщили в береговой охране.

Удалось спасти более 600 человек.

Столкновение произошло в пятницу вечером в двух километрах от берега, в центре архипелага.

Паром направлялся в порт Себу, второй по величине город страны, когда столкнулся с грузовым судном, которое только вышло из порта около 21:00 по местному времени.

"Удар был очень сильным", - рассказал представитель владельца парома местному радио.

Те, кому удалось спастись, говорят, что сотни пассажиров выпрыгивали в океан, когда паром начал тонуть. Члены экипажа раздавали спасательные жилеты.

Спасение в темноте

Многие пассажиры во время аварии спали, другие изо всех сил пытались найти путь в темноте, говорится в сообщениях.

Один из пассажиров, которому удалось спастись, Джервин Агудонг, рассказал, что некоторые пассажиры выпрыгнули в темноту прямо перед грузовым судном.

"Мне кажется, что некоторые люди не могли выбраться наружу. Очень жалко детей. Мы видели мертвые тела, но некоторых удалось спасти", - рассказал очевидец в эфире радиостанции DZBB.

Паром затонул в течение 30 минут, сообщает агентство AFP, а грузовое судно осталось на плаву.

Контр-адмирал Луис Туасон из береговой охраны сообщил, что рано утром в субботу водолазы достали еще четыре тела. Он добавил, что число жертв может увеличиться.

Береговая охрана отправит на поиски тел погибших дополнительную группу водолазов со специальным снаряжением для глубокого погружения.

Частые аварии

На борту грузового судна Sulpicio Express 7 находились 36 членов экипажа, но корабль не затонул.

Паром, весом 11 тонн, был изготовлен 40 лет назад. Его оператор китайская компания 2Go, сообщает корреспондент ВВС в Юго-Восточной Азии Джонатан Хед.

Компания стала крупнейшим оператором паромов на Филиппинах три года назад после объединения нескольких мелких компаний, добавляет корреспондент.

Представитель береговой охраны заявил, что еще слишком рано говорить о причинах столкновения.

Подобные происшествия на море - не редкость для Филиппинского архипелага.

Причины трагедий чаще всего связаны с тропической погодой, плохим состоянием судов и слабым контролем за соблюдением правил безопасности.

На Филиппинах произошла самая серьезная на сегодняшний день морская катастрофа мирного времени. В декабре 1987 года более 4 тыс. человек погибли, когда паром "Дона Пас" столкнулся с танкером.