Судья одобрила стерилизацию мужчины "для его же блага"

Image caption Судья одобрила стерилизацию мужчины, поскольку он сам не в состоянии принять такое решение

В Британии судья Верховного суда приняла знаковое юридическое решение, одобрив стерилизацию мужчины "для его же блага".

36-летний житель Мидлендса, который испытывает трудности с усвоением информации, уже стал отцом в 2010 году, когда его подруга родила сына.

Узнав, что еще один ребенок может нанести мужчине "психологический ущерб", судья Элеанор Кинг постановила, что ему можно сделать вазэктомию.

Эксперты говорят, что он может сознательно согласиться на половой акт, однако не способен принять решение о контрацепции.

Дело попало в суд после того, как было доказано, что мужчина, которого называют Д.И., не может самостоятельно решить, нужна ли ему стерилизация, а это означает, что решение относительно него должен принять судья.

Напряжение в отношениях

Попечительский суд в Лондоне узнал, что Д.И. не хочет второй раз становиться отцом.

При этом суд заверили, что ему нельзя доверить самостоятельное использование презервативов или других средств контрацепции.

В своем постановлении судья Кинг заявила, что Д.И., который живет с родителями, имеет длительные любовные отношения со своей девушкой П.К., у которой также есть проблемы с усвоением информации, однако несколько меньшие.

Рождение первого ребенка имело "глубокое" влияние на обе семьи, и нужно было, чтобы девушка не забеременела во второй раз. Для этого, в частности, приходилось постоянно разлучать пару и наблюдать за их контактами.

По словам судьи, отношения этой пары "чуть не разорвались из-за напряжения, но невероятным образом они все же пережили ненастье".

Социальный работник, который работает с Д.И., сказал суду, что отношения двух людей с ограниченными возможностями достаточно прочные, добавив, что их нужно сохранить и защитить.

Судья Кинг сказала, что во время разлуки со своей девушкой Д.И. сильно страдал, а потеря независимости поколебала его уверенность в себе.

По заключению судьи, еще одна беременность девушки могла бы вызвать "дальнейшие и, вероятно, еще более тяжелые психологические проблемы и последствия для Д.И.".