Суд окончательно лишил Металлист Лиги Чемпионов
Спортивный арбитражный суд Лозанны (САС) повторно отказал ФК "Металлист" в приостановлении дисквалификации из еврокубков на сезон 2013/2014 и не разрешил продолжить выступление в Лиге Чемпионов до рассмотрения апелляции.
Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого вице-президента "Металлиста" Константина Пивоварова.
14 августа УЕФА дисквалифицировала клуб на сезон 2013-2014 годов и лишила права выступать в Лиге Чемпионов за договорной матч в 2008 году.
Это решение остается в силе и завтра в турнире вместо "Металлиста" выступит греческий ПАОК.
Спортивный суд уже отказывал "Металлисту" в приостановлении дисквалификации в прошлую пятницу. Однако представители клуба вновь обратились в САС, о чем 19 августа сообщила пресс-служба суда.
Как сообщили в суде, окончательное решение должно было быть принято в полдень 20 августа.
Напрасные надежды
В этот же день Верховный суд Швейцарии подарил болельщикам команды надежду. Он приостановил действие решения о признании матча "Металлист"-"Карпаты" договорным и теоретически оставлял шанс на продолжение участия клуба в Лиге Чемпионов. Об этом сообщала пресс-служба футбольного клуба "Металлист" со ссылкой на юриста клуба Маркиана Ключковского.
Юрист настаивал, что УЕФА не имеет формальных оснований не допускать ФК "Металлист" к матчам плей-офф Лиги Чемпионов.
Однако его надежды не оправдались.
"Суд Лозанны по техническим причинам не успел принять во внимание решение Верховного суда Швейцарии. Поэтому рано делать выводы", - отреагировал господин Ключковский на вердикт САС в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".
2 августа Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал договорным матч "Металлиста" с львовскими "Карпатами" в Чемпионате Украины 2008 года.
На основе этого вердикта УЕФА дисквалифицировала клуб на сезон 2013-2014 годов и лишила права выступать в Лиге Чемпионов.
Позже стало известно, что место харьковского "Металлиста" в Лиге Чемпионов сезона-2013/14 займет греческий футбольный клуб ПАОК.
Удачный старт
В этом сезоне харьковчане впервые в истории играли в Лиге Чемпионов и имели шансы пробиться в групповой этап турнира.
Серебряный призер прошлого чемпионата Украины выиграл первый матч у греческого ПАОКа со счетом 0:2, а дома сыграл вничью 1:1. Таким образом клуб преодолел второй отборочный этап.
В прошлую пятницу УЕФА провела жеребьевку последнего отборочного этапа Лиги Чемпионов и клуб украинского миллиардера Сергея Курченко получил в соперники немецкий "Шальке".
С опозданием в пять лет
Однако уже тогда эксперты предсказывали, что украинский футбольный клуб может быть дисквалифицирован за дисциплинарное дело.
6 августа УЕФА сообщила о возбуждении дела против харьковского клуба, после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал матч Чемпионата Украины сезона 2007/08 между "Металлистом" и львовскими "Карпатами" договорным.
Матч состоялся 19 апреля 2008 и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0.
Дисциплинарное дело против "Металлиста" возбуждено по трем статьям регламента Лиги чемпионов, в которых речь идет о критерии допуска клубов к турнирам УЕФА, в частности о наказании за участие в договорных матчах.
Суд в Лозанне принял решение лишить ФК "Металлист" бронзовых наград сезона 2007/2008.
"Карпатам" и "Металлисту" предстоит выплатить штраф 25 тыс. долларов.
Не впервые
В истории украинского футбола уже были подобные истории.
В 1995 году футбольный клуб "Динамо" (Киев) дисквалифицировали на два года из-за попытки подкупа судьи.
"Динамо" в сезоне 1995/1996 годов в розыгрыше Лиги Чемпионов переиграло греческий клуб Панатинаикос, однако судья матча затем обвинил руководство клуба в попытке подкупа.
Киевскую команду отлучили от участия в турнире на два года, однако затем пересмотрели решение и разрешили участвовать в следующем сезоне 1996/1997 годов.