Суд окончательно лишил Металлист Лиги Чемпионов

Image caption "Металлист" дисквалифицировали за договорной матч в 2008 году

Спортивный арбитражный суд Лозанны (САС) повторно отказал ФК "Металлист" в приостановлении дисквалификации из еврокубков на сезон 2013/2014 и не разрешил продолжить выступление в Лиге Чемпионов до рассмотрения апелляции.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого вице-президента "Металлиста" Константина Пивоварова.

14 августа УЕФА дисквалифицировала клуб на сезон 2013-2014 годов и лишила права выступать в Лиге Чемпионов за договорной матч в 2008 году.

Это решение остается в силе и завтра в турнире вместо "Металлиста" выступит греческий ПАОК.

Спортивный суд уже отказывал "Металлисту" в приостановлении дисквалификации в прошлую пятницу. Однако представители клуба вновь обратились в САС, о чем 19 августа сообщила пресс-служба суда.

Как сообщили в суде, окончательное решение должно было быть принято в полдень 20 августа.

Напрасные надежды

В этот же день Верховный суд Швейцарии подарил болельщикам команды надежду. Он приостановил действие решения о признании матча "Металлист"-"Карпаты" договорным и теоретически оставлял шанс на продолжение участия клуба в Лиге Чемпионов. Об этом сообщала пресс-служба футбольного клуба "Металлист" со ссылкой на юриста клуба Маркиана Ключковского.

Юрист настаивал, что УЕФА не имеет формальных оснований не допускать ФК "Металлист" к матчам плей-офф Лиги Чемпионов.

Однако его надежды не оправдались.

"Суд Лозанны по техническим причинам не успел принять во внимание решение Верховного суда Швейцарии. Поэтому рано делать выводы", - отреагировал господин Ключковский на вердикт САС в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".

2 августа Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал договорным матч "Металлиста" с львовскими "Карпатами" в Чемпионате Украины 2008 года.

На основе этого вердикта УЕФА дисквалифицировала клуб на сезон 2013-2014 годов и лишила права выступать в Лиге Чемпионов.

Позже стало известно, что место харьковского "Металлиста" в Лиге Чемпионов сезона-2013/14 займет греческий футбольный клуб ПАОК.

Удачный старт

Image caption Тренер "Металлиста" Мирон Маркевич впервые вывел клуб в Лигу Чемпионов

В этом сезоне харьковчане впервые в истории играли в Лиге Чемпионов и имели шансы пробиться в групповой этап турнира.

Серебряный призер прошлого чемпионата Украины выиграл первый матч у греческого ПАОКа со счетом 0:2, а дома сыграл вничью 1:1. Таким образом клуб преодолел второй отборочный этап.

В прошлую пятницу УЕФА провела жеребьевку последнего отборочного этапа Лиги Чемпионов и клуб украинского миллиардера Сергея Курченко получил в соперники немецкий "Шальке".

С опозданием в пять лет

Однако уже тогда эксперты предсказывали, что украинский футбольный клуб может быть дисквалифицирован за дисциплинарное дело.

6 августа УЕФА сообщила о возбуждении дела против харьковского клуба, после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал матч Чемпионата Украины сезона 2007/08 между "Металлистом" и львовскими "Карпатами" договорным.

Матч состоялся 19 апреля 2008 и завершился победой харьковского клуба со счетом 4:0.

Дисциплинарное дело против "Металлиста" возбуждено по трем статьям регламента Лиги чемпионов, в которых речь идет о критерии допуска клубов к турнирам УЕФА, в частности о наказании за участие в договорных матчах.

Суд в Лозанне принял решение лишить ФК "Металлист" бронзовых наград сезона 2007/2008.

"Карпатам" и "Металлисту" предстоит выплатить штраф 25 тыс. долларов.

Не впервые

В истории украинского футбола уже были подобные истории.

В 1995 году футбольный клуб "Динамо" (Киев) дисквалифицировали на два года из-за попытки подкупа судьи.

"Динамо" в сезоне 1995/1996 годов в розыгрыше Лиги Чемпионов переиграло греческий клуб Панатинаикос, однако судья матча затем обвинил руководство клуба в попытке подкупа.

Киевскую команду отлучили от участия в турнире на два года, однако затем пересмотрели решение и разрешили участвовать в следующем сезоне 1996/1997 годов.