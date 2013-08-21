Астронавт приостановил выход в космос из-за страха "утонуть"

Итальянский астронавт описал свой страх - будто бы вода начала заполнять его скафандр - во время выхода в открытый космос с Международной космической станции.

В своем блоге Лука Пармитано написал, что вода заливала все вокруг, попадала ему в глаза и в уши.

Его выход в открытый космос 16 июля с партнером Кристофером Кэссиди приостановили после того, как в центре управления полетом узнали о протекании.

В результате инцидента астронавт провел в космосе всего полтора часа вместо запланированных шести.

Лука Пармитано едва мог видеть, он воспользовался тросом безопасности и вернулся к шлюзу.

"Когда я уже двигался назад к шлюзу, я все больше убеждался, что вода поднимается. И чувствовал, как она заливает мой наушник и становится интересно, потеряю ли я аудиосвязь", - написал астронавт в своем блоге.

Он также описывает, как почувствовал, что вода заливает ему глаза и покрывает нос. "Действительно ужасные ощущения, я делаю еще хуже своими безуспешными попытками вылить воду, тряся головой", - написал астронавт.

"А хуже всего то, что я понимаю, что не понимаю, в каком направлении мне двигаться, чтобы добраться обратно к шлюзу. Я не вижу дальше нескольких сантиметров перед собой, которых недостаточно, чтобы увидеть ручки, которые мы используем для передвижения вокруг станции", - пишет астронавт.

Пармитано вспоминает, что пытался услышать голос Кэссиди и работника центра управления полетами Шейна Кимброга. Вдруг астронавт вспомнил о страховочном тросе.

"Я двигался кажется целую вечность (хотя я знаю, что это было несколько минут). Наконец, с огромным облегчением, через завесу воды перед глазами я увидел крышку шлюза: просто еще немного вперед, и я буду в безопасности", - написал Лука Пармитано.

Остановка выхода в космос

Проблема со скафандром Луки Пармитано произошла во время запланированного шестичасового выхода в космос для кабельных и других регламентных работ.

Американское космическое агентство НАСА расследует инцидент. Все выходы в космос приостановлены, пока не будет устранена неисправность.

НАСА заявило, что подробно просматривает прошлые операции и оборудование, чтобы сделать дальнейшие выходы в космос безопасными.

Между тем двое российских космонавтов, находящихся на МКС, готовятся к выходу в космос в четверг. Они планируют установить платформу для малого оптического телескопа и выполнить определенные работы у стыковочного устройства.

Их скафандры значительно отличаются от костюмов американских коллег. В настоящее время на МКС находятся шесть астронавтов.

36-летний итальянец Лука Пармитано удивлен, откуда в его скафандре взялась вода, ведь, судя по всему, она не попала туда из питьевого контейнера.

Инцидент произошел во время его второго выхода в космос. Он стал первым итальянцем, который вышел в открытый космос.