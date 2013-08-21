Меркель посетила концентрационный лагерь Дахау

Ангела Меркель посетила бывший концентрационный лагерь Дахау и положила там венок в память о погибших. Это первый визит в лагерь немецкого канцлера.

Меркель также выступила с короткой эмоциональной речью, в которой заявила, что нацистский лагерь смерти переполняет ее "чувством глубокой печали и стыда". По ее словам, Дахау является предупреждением об опасности безразличия.

Визит в концентрационный лагерь является частью предвыборной кампании Ангелы Меркель. После этого она выступила на митинге в пивной палатке неподалеку.

Политические оппоненты немецкого канцлера назвали такое сочетание "бестактным" и раскритиковали Меркель за то, что она превратила траурное мероприятие в часть своей предвыборной кампании.

Всеобщие выборы в Германии состоятся через месяц.

Дахау - первый концентрационный лагерь, созданный нацистами в 1933 году. Здесь погибли 30 тысяч человек. В 1945 году его освободили американские солдаты.

Исторический визит

Ангела Меркель осмотрела то, что осталось от лагеря, и сказала, что это "ужасный и беспрецедентный раздел нашей истории".

"Вместе с тем это место является для нас постоянным предупреждением: как могла Германия дойти до того, чтобы отнимать у людей жизнь из-за их происхождения, вероисповедания или сексуальной ориентации?", - сказала канцлер.

По ее словам, "большинство немцев" закрывали глаза на то, что там происходило. Меркель также назвала свой визит в Дахау "мостом из истории в настоящее и в будущее, которое мы хотим построить".

Макс Маннхаймер, 93-летний руководитель комитета заключенных Дахау, давно хотел, чтобы канцлер Меркель посетила концентрационный лагерь близ Мюнхена.

Он назвал ее визит "историческим", а также "знаком уважения ко всем бывшим узникам".

Однако лидер оппозиционной Зеленой партии Германии Рената Кюнаст сказала, что посещение лагеря и политический митинг после этого были "бестактным и возмутительным сочетанием".

"Если вы на самом деле хотите помянуть погибших в этом месте, то не надо приезжать сюда во время предвыборной кампании", - сказала политик изданию Leipziger Volkszeitung.