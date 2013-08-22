Навального могут снять с выборов мэра Москвы

Image caption В типографии, где Навальный печатает агитматериалы, в четверг прошли обыски

Московская городская избирательная комиссия объявила, что в ближайшее время рассмотрит вопрос об отмене регистрации кандидата в мэры столицы от партии РПР-ПАРНАС Алексея Навального, которого подозревают в нарушении порядка предвыборной агитации.

"На основании результатов проверки комиссия в ближайшее время рассмотрит вопрос об ответственности кандидата, и если нарушения превысят нормы, установленные законом, то станет вопрос об отмене регистрации кандидата Навального", - заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, уточнив, что в четверг этот вопрос рассматриваться не будет.

Ранее другой кандидат в мэры Москвы, Николай Левичев, представляющий "Справедливую Россию", подал жалобу на Навального, заявив, что тот распространяет агитационные материалы, не оплаченные из средств избирательного фонда кандидата и не содержащие требуемых по закону выходных данных.

По заявлению Левичева в четверг полиция также провела обыск в одной из московских типографий, где печатаются баннеры и листовки кандидата Навального. Оппозиционер сообщил об обыске в своем микроблоге в Twitter, а позже причину проверки подтвердила пресс-служба столичного управления МВД.

Как пояснил в своем "Живом журнале" сам Навальный, по закону, агитпродукцию можно печатать только в типографиях, заявленных заранее, а таких у его избирательного штаба две, и работа одной из них пока парализована проверкой.

"Не дадут печатать листовки, значит будем просто ходить и разговаривать на улице с людьми", - пообещал Навальный.

"Много вопросов"

Ранее Московский городской суд отказался назначить экспертизу почерка, чтобы проверить подлинность подписи президента России Владимира Путина на документе, разрешающем исполняющему обязанности мэра столицы Сергею Собянину участвовать в выборах градоначальника.

Image caption Владимир Путин принял отставку Сергея Собянина 5 июня, а спустя два дня были назначены досрочные выборы

Ходатайство о проведении такой экспертизы подал Алексей Навальный.

Ранее Навальный подал в суд жалобу с требованием снять Собянина с выборов, так как столичный избирком отказался обнародовать необходимое по закону письменное согласие президента на регистрацию и.о. мэра кандидатом.

В ответ председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов продемонстрировал журналистам заявление Собянина на имя президента, которое Путин завизировал словом "Согласен".

"У меня нет сомнений, что это подпись президента", - сказал Горбунов, уточнив, что заявление было завизировано Путиным 5 июня во время его встречи с Собяниным, а 17 июня было подано со всеми другими необходимыми документами для выдвижения кандидатом на должность мэра Москвы.

Однако юристов Навального этот документ не устроил. По их словам, бумага вызывает много вопросов: в частности, не соответствует необходимым требованиям бланк, а само заявление написано не от имени гражданина (Собянин идет на выборы как самовыдвиженец), а от имени мэра.

"Мы ходатайствуем об истребовании подлинного документа и проведении почерковедческой экспертизы подписи Сергея Собянина и Владимира Путина: действительно ли подпись была сделана президентом России", - цитирует юриста РИА Новости.

Представитель Мосгоризбиркома и прокурор выступили против ходатайства, и суд его отклонил, а вслед за ним отклонил и жалобу Навального целиком.

По мнению некоторых наблюдателей, представленный Горбуновым документ не действителен в независимости от того, подлинные ли на нем подписи. Они указывают на то, что закон требует получить согласие главы государства лишь после того, как избирком назначит дату выборов.

Досрочные выборы мэра Москвы были назначены 7 июня, а показанное журналистам заявление завизировано Путиным двумя днями ранее.