Economist: "шок и позор" Британии

Image caption На голосование по Сирии в парламент не пришли многие коллеги Кэмерона по партии

Провальное голосование по Сирии в британском парламенте, а также последствия возможной военной операции - зарубежная пресса 31 августа.

"Позорное голосование"

Голосование в Палате Общин относительно принципов военного вмешательства в Сирии стало полным шоком и позором Economist

Таков заголовок статьи в журнале Economist о неудачном голосовании в Британском парламенте. Издание не жалеет критических слов и иронии.

"Для тех, кто еще верил, что Великобритания является силой, которая защищает добро в мире, активным сторонником международного порядка, основанного на законе, страной, которая всегда предоставляла свои ресурсы (экономические или военные) для защиты общечеловеческих ценностей и которая всегда была надежным союзником, - голосование в Палате Общин относительно принципов военного вмешательства в Сирии стало полным шоком и позором", - пишет издание.

Тем более, что речь шла не о полномасштабной войне, а лишь о роли мелкого помощника в ограниченной во времени операции, которая бы не представляла никакой угрозы для британских военных, продолжает Economist.

Издание считает, что вину за неудачу прежде всего следует возложить на премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

"Уже не первый раз, легкомыслие господина Кэмерона привело к тому, что он не учел настроений в своей непокорной политической силе, где существует не такое уж малочисленное меньшинство, которое без колебаний готово унизить своего руководителя, не учитывая электоральные последствия и репутацию британского премьер-министра в мире", - пишет Economist.

Светит отставка ?

После провального голосования, которое должно санкционировать британское военное вмешательство в Сирии, некоторые британские чиновники могут лишиться должностей, пишет Telegraph. Дело в том, что не так уж и мало членов правительства или не приехали из отпуска, или просто не пришли и не проголосовали в поддержку своего премьера, что очень разозлило последнего.

Министр международного развития Джастин Грининг и секретарь министерства иностранных дел Марк Симмондс уверяют, что не знали о голосовании, так как были заняты Telegraph

"Министр международного развития Джастин Грининг и секретарь министерства иностранных дел Марк Симмондс уверяют, что не знали о голосовании, так как были заняты. В свою очередь работники палаты общин отвергают такое оправдание, ведь всем было понятно, что голосование будет", - пишет газета.

Всего же в голосования не приняли участие 10 членов правительства различного уровня.

"Некоторые известные деятели Консервативной партии назвали председательство в черверг и обстоятельства , его сопровождавшие "полным провалом". Последствия этой неудачи могут отразиться на международной репутации Британии и на авторитете Дэвида Кэмерона", - пишет газета.

Прелюдия к удару

Обнародование материалов американской разведки, касающихся Сирии, многими воспринимается как прелюдия к военному удару по этой стране, пишет британская Guardian. Таким образом, США вновь будут действовать по сценарию, предшествовавшему вторжению в Ирак в 2003 году.

В отличие от 2003, когда велись приготовления к войне с Саддамом Хусейном, существование химического оружия Асада сомнений не вызывает Guardian

"В отличие от 2003, когда велись приготовления к войне с Саддамом Хусейном, существование химического оружия Асада сомнений не вызывает. Химическая атака 21 августа активно освещалась в СМИ. Разведывательное досье также цитирует разговоры сирийских чиновников, простых людей, данные спутникового слежения и даже информацию из социальных сетей", - пишет газета.

Все же у американских разведчиков нет образцов физиологического материала, которые бы подтверждали химическую атаку. Досье отмечает, что, поскольку химическая атака имела место совсем недавно, собрать физиологические материалы просто не успели.

Так или иначе, решение о применении силы для наказания режима Асада не за горами. Президент Обама "получил варианты от военных и от своих советников по вопросам безопасности относительно возможного развития событий" , пишет Guardian.

Прогулки не будет?

Image caption В Сирии много русского оружия, которая может эффективно справиться с американскими ракетами, считает "Независимая газета"

Война Запада против Сирии не станет "легкой прогулкой", предупреждает российская "Независимая газета". Среди вариантов , которые предложил президенту Обаме Пентагон, применение крылатых ракет "Томагавк". Эти ракеты являются ударной силой американского флота. Имея дальность полета 2400 км, они могут долететь до Сирии даже из Индийского океана. Однако достигнут ли Томагавки цели? - спрашивает газета.

"Начнем с того, что Томагавки имеют один существенный недостаток - они летят на дозвуковой скорости, примерно 800 км/час. Российские зенитно-ракетные комплексы Бук-1 и Тор-М1, а также зенитно-пушечный комплекс Панцирь-С1 способны сбивать такие тихоходные ракеты. И названные комплексы стоят на вооружении сирийской армии", - пишет газета.

Однако для того , чтобы "Томагавк" сбить, его надо увидеть. Последнее сделать трудно, потому что американская ракета летает хоть и медленно, но очень низко, признает российская газета. Наконец, американцы имеют не только "Томагавки". У них будут союзники в сирийской оппозиции, которая под прикрытием с воздуха может значительно активизироваться и прибегнуть к приемам партизанской борьбы.

"Но такие же приемы против Запада могут применить и сами сирийцы, а также их союзники и единоверцы. Начав войну против Дамаска, США, Великобритания и Франция могут получить удар по своим тылам, что вряд ли будет адекватно тем усилиям, которые они прилагают для свержения режима Башара Асада", - пишет "Независимая газета".

Обзор подготовил Ярослав Карпюк , Служба мониторинга ВВС