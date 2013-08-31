Бедность истощает разум человека - исследование

Image caption Исследование показалоло, что богатые люди умнее бедных

Бедность человека может привести к истощению его умственных способностей. Такой вывод следует из исследования международной группы ученых, результаты которого опубликовал журнал Science.

Ученые уже доказывали связь между бедностью и проблемами с принятием человеком правильных решений, однако природа этой зависимости еще была неясной.

Американо-британско-канадская команда ученых пыталась разгадать эту головоломку, исключив из исследования все другие факторы влияния, кроме финансового.

В первой части работы рассматривался финансовый цикл индийских фермеров, выращивающих сахарный тростник.

Их материальное положение напрямую зависит от фазы сельскохозяйственного цикла. Сначала, перед сбором урожая, фермеры должны занимать деньги на расходы, связанные с выращиванием тростника, а следовательно, имеют существенные материальные проблемы. Пик их бедности приходится на время, когда урожай уже собран, но за него еще не заплатили. Наконец, затем наступает фаза, когда они получают деньги за свою продукцию.

Два исследования

Доктор Ананди Мани из Центра конкурентного преимущества в мировой экономике британского Университета Уорик тестировала фермеров на каждой из этих фаз и обнаружила, что результаты исследований колеблются в зависимости от текущего материального состояния конкретного человека.

"IQ -тесты показывают, что и сам человек показывает лучшие результаты, когда у него больше денег, чем когда их у него меньше", - рассказывает доктор Мани.

В этом исследовании ученые пытались исключить другие факторы, которые могли повлиять на конечный результат - питание, состояние здоровья, физическое истощение и семейные обстоятельства.

Для подтверждения полученных в индийском исследовании результатов, ученые провели вторую его часть в США .

Способность к принятию плохих решений коренится в каждом из нас, просто она более выражена у бедных Кейтлин Вос, профессор Университета Миннесоты

Две группы людей с разным уровнем материального достатка должны были отвечать на легкие и сложные гипотетические вопросы, которые касались их финансового состояния. Затем они проходили невербальные тесты.

"Если речь идет о легких задачах, то богатые и бедные показывают одинаковые результаты. Но в случае с тяжелыми задачами результаты бедняков сильно ухудшаются", - говорит доктор Мани.

"Впечатляющая работа"

В выводах исследования отмечается, что люди, живущие в бедности, постоянно направляют много своих умственных усилий на обдумывание и решение финансовых проблем. Таким образом меньше мощностей мозга может работать на другие задачи.

Доктор Мани говорит, что бедных нужно больше поддерживать в решении их рутинных бытовых дел. По ее мнению, люди должны изменить свое отношение к бедности.

Профессор Кейтлин Вос из американского Университета Миннесоты называет исследование "впечатляющей работой".

"Впервые доказано, что бедность и проблемы с принятием человеком плохих решений должны иметь причинно-следственная связь", - говорит она.

Исследование показывает, что постоянное финансовое давление способно стать причиной своего рода социального пике для некоторых членов общества.

"Надеюсь, это заставит других относиться к бедным с большим сочувствием, ведь способность к принятию плохих решений коренится в каждом из нас, просто она более выражена у бедных", - говорит профессор Вос.