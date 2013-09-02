92-летнего бывшего эсэсовца будут судить в Германии

Image caption С декабря 2011 года пожизненный срок в Германии отбывает другой бывший эсэсовец, Хайнрих Бере

Перед судом в городе Хаген на западе Германии в понедельник предстанет 92-летний бывший офицер СС Зирт Брейнс, обвиняемый в убийстве участника нидерландского движения Сопротивления.

В случае обвинительного приговора бывшему эсэсовцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Голландский партизан Алдерт Клаас Дейкема был застрелен в сентябре 1944 года на границе оккупированной страны с Германией, где нес службу Брейнс, родившийся в Нидерландах этнический немец.

По версии обвинения, Брейнс выпустил четыре пули в спину схваченному партизану.

Он признает, что был на месте преступления, но настаивает, что стрелял не он. В интервью одной из немецких телепрограмм он говорил, что шел рядом с пленным, когда услышал выстрелы.

Суд в Хагене обещает стать одним из последних процессов над нацистскими военными преступниками в Германии.

В декабре 2011 года вступил в силу приговор другому бывшему эсэсовцу Хайнриху Бере, убившему трех гражданских лиц в Нидерландах.

Брейнс после войны жил в Германии, власти которой отказались экстрадировать его в Нидерланды, сообщает корреспондент ВВС в Берлине Стивен Эванс.

В 1980 году Брейнс был осужден западногерманским судом на семь лет тюрьмы по другому делу об убийстве двух братьев-евреев.

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