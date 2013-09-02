В поисках сердца султана Сулеймана Великолепного

Image caption Женой султана Сулеймана была украинка Настя Лисовская, более известная как Роксолана

Уже в этом месяце группа венгерских исследователей опубликует результаты своей работы, посвященной поискам места захоронения сердца одного из величайших султанов Османской империи, Сулеймана Великолепного.

Почему решить эту историческую загадку сегодня так важно?

Известный французский государственный деятель, кардинал Ришелье, называл осаду венгерского замка Сигет, проходившую почти день в день 447 лет назад, "битвой, которая спасла цивилизацию".

Тогда, в сентябре 1566 года, турки овладели городом, однако понесли при этом такие потери, что были неспособны угрожать Вене еще 120 лет. Одной из самых тяжелых потерь стала смерть их лидера, султана Сулеймана Великолепного.

Сегодня исследователи перерывают землю - и исторические архивы , - для того, чтобы найти султана сердце.

"Когда венгры ходят по Сигетварскому замку, они думают, что это - венгерский замок. Конечно, это не так", - говорит Норберт Пап, профессор географии университета в Печи, с которым я прогуливаюсь по прекрасно отреставрированному кирпичному замковому валу.

"На самом деле это турецкий замок. Венгерский разрушили во время осады в 1566 году", - улыбается он.

Эта история имеет несколько уровней, которые перекрывают друг друга, и каждый из них рассказывает свою версию событий, произошедших тогда.

На первый взгляд , в легенде речь идет о достаточно простых вещах.

Сулейман Великолепный прибыл сюда со стотысячной армией в начале августа 1566 года.

Замок находился на его пути в Вену. Сулейман планировал захватить его и таким образом открыть путь к тому, чтобы добавить к своим владениям земли западной Европы.

Воздух дрожал от ударов в большие военные барабаны, которые до сих пор производятся в живописном городе Эдирне. Когда-то я купил там такой для своего сына.

Однако комендант замка Миклош Зрини и его гарнизон, насчитывавший всего 2300 человек, оказывал туркам столь ожесточенное сопротивление, что им пришлось пересмотреть свои планы.

Image caption Кардинал Ришелье назвал битву за Сигетварский замок "битвой, которая спасла цивилизацию"

Зрини умер, отступая из уже горящего замка.

А Сулейман умер в своей палатке - по некоторым данным, из-за удивления от такой пирровой победы. Ему было уже 72 года, последние сорок из которых он воевал с венграми.

Его тело отвезли в Константинополь, а его сердце похоронили здесь, в склепе, который впоследствии стал католической церковью. По крайней мере, об этом свидетельствует надпись на мемориальной доске на стене церкви Тубеки восточнее города.

Но, говорит профессор Пап, это лишь легенда. Доску на стену церкви поместил в 1916 году местный священник - причем, по политическим соображениям.

В то время Венгрия, т.е. Австро-Венгерская империя, была союзником Османской Турции. Две древние империи вместе шли к своему краху, который произошел вследствие Первой мировой войны, и требовали символов взаимной вечной дружбы.

Сегодня профессор Пап получил задание найти настоящее место захоронения сердца Сулеймана также по политическим причинам .

Отношения между Венгрией и Турцией переживают эпоху возрождения.

Между двумя премьер-министрами сложились прекрасные отношения. Количество турецких туристов, приезжающих в Венгрию, в прошлом году выросло на 45%.

Однако в этом "сонном" месте, где когда-то, готовясь к битве, под пение соловьев засыпали десятки тысяч турок, сегодня лишь пятьсот гостиничных мест .

Вопрос стоит о строительстве одного или двух пятизвездочных отелей, последующем восстановленим замка и реконструкцим ряда памятников османской эпохи. Однако все упирается в нахождение точного места захоронения сердца султана Сулеймана.

В этом могут помочь несколько карт.

На одной из них, 1689 года издания, даже обозначено это место. Другие - те, что хранятся в венском военном архиве, - изготовили Габсбургские войска, которые отвоевали город в 1680-х .

Еще больше информации дают материалы из архивов Ватикана, Венеции, Будапешта и Стамбула.

Профессор Пап и его команда изучили их все. Итоги своей работы они презентуют 20 сентября.

Они получили разрешение на проведение новых раскопок. Однако на место археологических работ профессор Пап меня не берет.

Image caption Сулеймана Великолепного турки считают одним из самых выдающихся султанов, об эпохе его правления сняли телесериал

"Речь идет не только о сердце Сулеймана . Мы работаем с каждым слоем истории и географии за последние 400 лет, и уже сделали немало открытий" , - словно дразнит меня он.

Полностью полагаться на карты нельзя. Когда Габсбурги завладели замком в 1689 году, сербские ополченцы изгнали оттуда всех мусульман, которые здесь оставались.

В XVIII веке в эти места переселились немецкие католики.

Здесь даже ландшафт изменился. Профессор Пап говорит, что с турецкой оккупацией совпали изменения здешнего климата.

Алмаши - сегодня небольшой ручей - тогда был бурным потоком. Слово "Сигет" по-венгерски означает "остров", так что название замка описывало его позицию на окружающей, болотистой во время разлива реки местности.

Недалеко отсюда, в Парке венгерско-турецкой дружбы, много лет назад разбивала лагерь армия Сулеймана.

Здесь же находится могила султана. На ней - свежие цветы, "чисто символические", по словам профессора Папа. И курган времен Бронзового века, который многие поколения местных жителей ошибочно называют "турецким кладбищем".

Мэр города Янош Колович гордится тем, что его родословная ведется из Боснии, еще когда там господствовали турки. На экране ноутбука он показывает, как будет выглядеть новый бетонный центр для гостей, который планируют построить возле городской мечети.

Дизайн разработали венгры, а туркам он совсем не нравится, с сожалением в голосе констатирует он.

Вместе с профессором Папом я становлюсь на колени в мечети, чтобы рассмотреть граффити, который когда-то дервиши нанесли на штукатурку - каллиграфическое изображение Бога. Современный ислам подобных рисунков не одобряет.

Где-то под нами, в сухой венгерской земле, сердце султана Сулеймана начинает биться быстрее.