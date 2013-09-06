Каждая десятая смерть в Европе - от болезней легких

Image caption Главным фактором риска исследователи называют курение

Проблемы с легкими вызывают каждую десятую смерть в странах Европы, при этом самым значимым фактором риска является курение. Об этом говорится в отчете Европейского респираторного общества.

В документе сказано, что количество смертей от рака легких и хронических обструктивных заболеваний легких вырастет в ближайшие 20 лет из-за курения.

В свою очередь Британский легочный фонд сообщает, что в Великобритании каждая четвертая смерть вызвана болезнями легких.

При этом болезни легких не получают приоритета, когда речь идет о борьбе с ними или спонсировании соответствующих научных исследований.

От Атлантики до Азии

Европейское респираторное общество опубликовало свои данные в отчете под названием Европейская Белая книга легочных заболеваний. Ее выводы опираются на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра предотвращения и контроля болезней.

В рамках исследований ВОЗ в европейский регион входят страны от Атлантики до Центральной Азии. Согласно этим данным, самые опасные легочные болезни - туберкулез, рак легких, респираторные инфекции нижних дыхательных путей и хронические обструктивные заболевания легких - вызывают каждую десятую смерть в регионе.

Если же оценивать ситуацию только в странах Европейского Союза, то легочные болезни вызывают каждую восьмую смерть.

Наихудшие показатели в Бельгии (117 на 100 тыс. населения), Дании, Венгрии и Ирландии, лучшие - в Финляндии (53,7) и Швеции (55,7). Украина попала в третью (из пяти) групп с показателем смертности от болезней легких в 76 на 100 тыс. населения. Речь идет о данных по состоянию на ноябрь 2011 года.

Авторы отчета приходят к выводу, что важнейшим фактором риска в Европе является курение. И хотя уровень курения в некоторых странах с высокими показателями смертности (Дания или Великобритания) с 70-х годов прошлого века существенно упал, нынешняя ситуация является долгосрочным следствием того, что наблюдалось в прошлом веке.

Такие выводы означают также, что несмотря на прогнозируемое уменьшение количества заболеваний легких в ближайшие 20 лет, уровень смертности от легочных инфекций, скорее всего, не изменится.