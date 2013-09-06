Суд признал Нидерланды ответственными за три смерти в Сребренице

Image caption Родственники убитых бурно реагировали на решение суда

Верховный суд Нидерландов признал государство Голландию ответственной за смерть троих боснийских мусульман, убитых в 1995 году во время резни в Сребренице.

Мужчинам сказали покинуть защищаемую голландскими миротворцами зону ООН, когда её захватили силы боснийских сербов.

Таким образом суд одобрил решение апелляционного суда, принятое в 2011 году.

Резня в Сребренице в июле 1995 года считается самым масштабным военным преступлением на территории Европы со времен Второй мировой войны.

Всего во время резни было убито около 7500 мусульманских мужчин и мальчиков.

Случай, который рассматривался в суде, сосредоточен на трёх боснийских мусульманах, которые работали на голландские силы во время боснийской войны 1992-1995 годов.

Они были среди тысяч тех, кто укрылся в зоне ООН, когда 11 июля 1995 года командир боснийских сербов генерал Ратко Младич захватил Сребреницу.

Два дня спустя голландские миротворцы вывели троих боснийских мусульман из зоны безопасности и выдали их сербам.

В 2011 году суд постановил, что голландские военные не должны были передавать троих мужчин силам боснийских сербов.

"Решение (аппеляционного. - Ред.) суда подтверждено", - заявил судья Флорис Бэйкелс. Родственники убитых, которые находились в зале суда, в слезах обнимали друг друга.

Окончательное судебное постановление означает, что родственники жертв могут теперь потребовать компенсацию от Голландии.

Среди них и Хасан Нуханович, работавший переводчиком в ООН. У него убили отца, мать и брата.

Между тем, корреспонденты сообщают, что решение суда может повлиять на будущее миротворческих миссий ООН и готовность государств к участию в военных операциях на фоне опасений стран, что им придется нести ответственность в случаях, когда ситуация выходит из-под контроля.