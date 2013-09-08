Дома какой эпохи предпочитают британцы?

Image caption Для британца очень важно иметь собственный дом. Очень хорошо, если он принадлежит к какой-то исторической эпохе

Постепенный выход из кризиса означает, что вскоре начнут расти и цены на недвижимость. Накануне очередного бума на рынке британцы активно ищут жилье своей мечты. Но почему люди отдают предпочтение тому или иному архитектурному стилю?

Спросите у британца о его понимании идеального дома, и он обязательно вспомнит какой-то исторический период.

В зависимости от того, у кого вы спросили, исторические привязанности могут различаться.

Это может быть георгианский дом с чистыми и симметричными неоклассическими линиями.

Или это может быть викторианский дом - весь из карнизов, эркеров и филигранной кирпичной кладки.

Другие могут отдать предпочтение домам эдвардианской эпохи, где много воздуха, или жесткую геометрию модернистской эпохи.

Но для нации, для которой "мой дом - моя крепость", где дискуссия с агентами по недвижимости не может происходить без знания специального жаргона, и каждый имеет свою любимую архитектурную эпоху, в большинстве случаев становиться или не становиться владельцем того или иного дома решается с чисто финансовой точки зрения.

Однако эмоции также присутствуют.

"Все дело в том, что находит отклик именно у вас, что заставляет вас чувствовать, что вы дома, - говорит историк архитектуры Эллен Лесли, - если вы хоть немного заинтересованы архитектурой, вы непременно должны отдавать чему-то преимущество".

Согласно данным торговцев недвижимостью, наиболее популярна среди британцев георгианская эпоха.

Георгианская эпоха Этот лондонский дом сына Каддафи - классический образец георгианской архитектуры. Георгианская эпоха (по именам нескольких королей Георгов, правивших тогда в Британии) продолжалась с 1660 до 1840 года, когда расцвел классицизм. Искусство градопланирования достигло вершины, а элегантные площади и террасы украшали города. Ключевые признаки стиля: симметричные фасады

геометрически пропорциональные комнаты

высокие окна

веерообразные окна над парадной дверью

"Георгианские дома очень часто оказываются на верхушке рейтингов - что-то есть в их благородстве и величии, что покоряет. А это означает, что этот стиль всегда будет популярным", - говорит Луциан Кук, директор по исследованиям жилой недвижимости в одной из самых известных риэлторских фирм Savills.

Именно поэтому, добавляет менеджер, в таких "георгианских" городах , как Эдинбург , Бат и Брайтон держатся почти лондонские цены на недвижимость.

Впрочем, для большинства британцев такая недвижимость является лишь предметом недосягаемых мечтаний - то, чтобы приобрести городской дом периода регентства или особняк, построенный Робертом Адамсом, можно допустить только в самых смелых фантазиях.

Георгианские дома труднее найти в Глазго или Манчестере, архитектура этих городов отражает тот факт, что их процветание пришлось на период правления королевы Виктории.

Для многих британских городов жить в историческом здании означает жить именно в викторианском доме.

Этот период отметился строительством бесчисленных "террас" из кирпичных домов, которые были призваны решить жилищную проблему внутренних мигрантов в города- во время промышленной революции. Именно это время сформировало представление нации о том, как вообще должен выглядеть настоящий дом.

Викторианская и эдвардианская эпохи В это время архитектурные стили довольно быстро менялись, но можно выделить следующие основные признаки стиля: эркерные окна, представленные в 1860 году

декоративные детали

большее сходство домов из-за стандартизации процесса строительства

часто ширина рассчитывалась исходя из размера комнаты + коридор

входные двери сдвинуты в сторону В позднюю викторианскую и эдвардианскую эпохи появляются все чаще: низкие потолки

красный кирпич

больше орнамента

витражи на входной двери

"Именно тогда люди привыкли к тому, что у семьи должен быть дом с тремя-четырьмя спальнями", - говорит Луциан Кук.

Но приверженность викторианству продолжалась недолго. Так же, как сейчас для многих, как и для принца Чарльза, архитектура ХХ века выглядит как "ужасные бородавки", в свое время викторианскую архитектуру тоже стали называть уродливой и немодной.

"После Второй мировой войны людям хотелось модернизма. Викторианская архитектура ассоциировалась с трущобами, угольной пылью и "сатанинскими мельницами" промышленной революции, о которых писал Уильям Блейк", - считает Эллен Лесли.

Викторианские "террасы", построенные в конце XIX века, были снесены бульдозерами, чтобы дать место новым, чистым помещениям с удобствами внутри. В тех викторианских домах, которые "выжили", такие важные детали, как камины и плитка, были уничтожены, - к сожалению следующих владельцев, для которых слова "аутентичные исторические детали" - как манна небесная.

Однако мода меняется. В 1958 году поэт сэр Джон Бенжамен и архитектурный гуру Николас Певзнер основали Викторианское общество, чтобы спасти остатки великой эпохи от окончательного разрушения. Не в последнюю очередь благодаря их усилиям шарм викторианской эпохи вновь обрел признание.

И это не единственный исторический период, репутацию которого удалось воскресить.

Дома, построенные на окраинах городов между двумя войнами, давшие приют тысячам работников, которые добирались на работу на метро, и получившие название "Метролэнд", культурная элита нации считала вульгарными и "дешевыми".

В 1939 году в романе "Переводя дыхание" Джордж Оруэлл писал об улице с такими домами, как о "тюрьме, где камеры расположены горизонтально. Ряды карцеров, разделенные полянками".

Однако недавно эти сооружения стали вновь ценить. Группы типа Королевского института британских архитекторов отмечают влияние, которое имели дома того времени Ар-Деко и Артс-энд-Крафтс.

Между двумя войнами В 1930-х происходил взрыв пригородного строительства, когда британцы со средним достатком покидали грязные города и переезжали в зеленые окрестности. Жилье должно было быть массовым и доступным, но в то же время с использованием деталей, сделанных в стиле Артс-энд-Крафтс. Главные признаки стиля: окна-эркеры

псевдотюдоровские деревянные балки, часто как элемент внешнего декора

крутые крыши

витражные панели

высокие трубы

общая стена между двумя домами, окруженными садом или газоном

у некоторых появляется гараж

Кроме того, и сами семьи, жившие в них, хорошо оценили их удобство и простор, говорит Луциан Кук. "Они были совсем немодными, но теперь люди оценили их".

Сторонники модернизма послевоенного периода, по которого долгое время был закреплен образ упадка городов и коробок- многоэтажек, также начинают отвоевывать позиции, привлекая внимание к послевоенному оптимизму и чувству общины.

Многие смелые и идеалистические сооружения Ле Корбюзье и Эрно Голдфингера сейчас снова популярны. Квартиры в построенной Голдфингер Trellik Tower в западном Лондоне, которая была печально известна как криминальный центр, сейчас продаются за 480 тысяч фунтов.

Так же, как когда-то викторианскую архитектуру, сохраненную благодаря энтузиастам, активисты пытаются сохранить и дома ХХ столетия.

В 1979 году было основано Общество двадцатого столетия, деятельность которого сосредоточена на "сохранении архитектурного наследия и британского дизайна с 1914 года". Есть и риэлтерские конторы, такие, как Modern House, специализирующиеся на продаже домов модернистской эпохи, или, используя современный эвфемизм - "дома, построенные архитекторами".

Тем, кому нравится бетон, по крайней мере есть из чего выбрать среди множества муниципальных сооружений по всей Британии.

Image caption Квартиры в некогда непопулярном Тerllick Тower теперь продаются за полмиллиона фунтов

Британцы со средней зарплатой, но вкусом к более традиционной недвижимости, имеют гораздо меньше вариантов, если только они не против жить в новых домах, построенных с использованием элементов определенной исторической эпохи.

Одним из известных примеров таких сооружений является одобренный принцем Уэльским комплекс Poundbury, что в Дорчестере, построенный в 1994 году в нео-георгианском стиле.

Этот проект имел цель восстановить архитектурные принципы давно ушедшей эпохи, но был осмеян дизайнерским сообществом.

Как говорит Гариет Харрис из оксфордского Brooks University, такие здания вряд ли когда-нибудь завоюют такую же любовь и преданность, как их прототипы из георгианской эпохи.

"Большинство серьезных архитекторов считают, что такие стилизации нивелируют ценность аутентичных образцов и не предлагают ничего нового", - считает она.

Но с этим утверждением согласятся не все рядовые британцы. Как уверяет Луциан Кук, стилизации неплохо продаются.

"Псевдо-Тюдор" вызывает улыбку только у критиков-дизайнеров, но среди обычных покупателей дома в этом стиле остаются популярными.

И все же, остается и много покупателей, стремящихся найти настоящие старые дома. Пока они есть, аутентичный исторический дом будет одним из сильнейших жизненных устремлений нации, для которой дом - крепость.