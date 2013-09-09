В Тихом океане найден самый большой вулкан на Земле

Ученые обнаружили в Тихом океане крупнейший в мире вулкан, пишет Nature Geoscience.

Это массив Таму площадью 310 тыс квадратных километров - по размерам он сравним с марсианской горой Олимп, крупнейшим вулканом Солнечной системы.

До этого самым большим вулканом Земли считался Мауна-Лоа на Гавайях.

Массив Таму находится на глубине около двух километров от уровня моря на подводной возвышенности Шацкого в 1600 км к востоку от Японии.

Он образовался примерно 145 миллионов лет назад, когда из центра вулкана вырвались колоссальные потоки лавы и сформировали широкое щитообразное образование.

Сейчас вулкан неактивен.

Исследователи сомневаются, что пик подводного вулкана когда-то возвышался над поверхностью моря, и не думают, что он будет извергаться в будущем.

"Мы считаем, что массив Таму образовался за достаточно короткое (в геологическом смысле) время от одного до нескольких миллионов лет, и с тех пор больше не просыпался", - рассказал один из соавторов статьи в Nature Geoscience Уильям Сейджер из Университета Хьюстона в интервью АFP .

"Интересный момент: во время мелового периода (145-165 миллионов лет назад) вулканы были на многих океанических плато, но сейчас мы их не видим. Ученые хотели бы знать, почему", - добавил господин Сейджер.

Профессор Сейждер начал изучать массив два десятилетия назад, но до сих пор было непонятно, это один вулкан или несколько.

В то время как марсианская гора Олимп имеет относительно неглубокую основу, массив Таму простирается на 30 км вглубь земной коры.

И это не последняя находка, считает профессор: дюжина других океанических плато планеты также могут скрывать в себе вулканических гигантов, верит профессор.

"У нас нет возможности все их просканировать и изучить их структуру, но я бы не удивился новости о том, что в океане есть другие образования, похожие на Таму" , - сказал доктор Сейджер .

"Самое большое океаническое плато - это Онтонг-Джава, которое лежит в Тихом океане к востоку от Соломоновых островов неподалеку от экватора. Оно значительно больше, чем Таму, - размером с Францию", - рассказал профессор.

Вулкан назвали в честь Техасского университета A&M , где преподавал профессор Сейджер до переезда в Университет Хьюстона.