Юные экзорцистки: девушки, изгоняющие бесов на сцене

Бринн Ларсон, Тэсс и Саванна Шеркенбекы - типичные американские девушки из Аризоны, увлекающиеся боевыми искусствами и верховой ездой. Но кое-что отличает их от других подростков - они публично изгоняют бесов и часто выступают в телевизионных ток-шоу.

Восемнадцатилетняя Бринн познакомилась с сестрами Тэсс и Саванной примерно восемь лет назад на занятии по каратэ.

"Мы сразу подружились, - говорит Саванна, которой сейчас 21 год. - Не знаю, почему так бывает, но люди сближаются, когда дерутся кулаками или отрабатывают удары коленом. Мы вместе тренировались, учились бороться, защищать себя и других".

Сейчас у девушек черные пояса по каратэ, но из-за определенных христианских убеждений они также взялись за другую борьбу - как они говорят, со злыми духами, или бесами. Они верят, что бесы могут овладевать людьми, вызывая страдания, химическую зависимость или депрессию.

Во что верят тинейджеры-экзорцисты? что с помощью экзорцизма можно освободить человека от черта или злого духа, овладевшего им;

что у бесов есть имена, например, Аваддон или Иезавель;

что Бог сбросил ангела Люцифера с небес, и он стал сатаной;

что другие ангелы, сброшенные с небес вместе с Люцифером, стали бесами; что можно заставить беса "проявить себя" - это называется "манифестацией".

"Черт не может вселиться в человека, когда ему заблагорассудится. Бог такого не допускает, - объясняет Бринн. - Как правило, это происходит, когда человек грешит, или делает что-то или подвергается чему-то, что позволяет черту вселиться в него. Это называется его "законным правом", то есть это причина, почему бес вселяется".

Девушек научил этому делу отец Бринн, преподобный Боб Ларсон, который говорит, что освободил от бесов более 15 тысяч пострадавших. Вместе с ним девушки работали в Америке и других странах, включая Великобританию.

"У каждой страны есть свой бес", - говорит восемнадцатилетняя Тэсс, которая также любит слушать музыку и читать. В частности Великобритания, по мнению юных экзорцисток - это рассадник "колдовства", ведь здесь популярны книги Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере.

"Заклинания и все остальное, о чем говорится в серии книг о Гарри Поттере, - не просто выдумки. Это настоящая магия. Это вещи из ведьмовских книг", - говорит Тэсс.

Девушки считают себя "борцами за свободу". Во время процедуры изгнания они размахивают серебряными крестами и Библиями, призывая так называемого беса вернуться в ад.

"Думаю, что мой особый дар - принуждать бесов к послушанию. Я могу быть главным экзорцистом - легко укладываю бесов на лопатки!" - заявляет Бринн.

Аудитория приветствует девушек на сцене, как звезд. Под аплодисменты они объявляют зрителям, что с нетерпением ждут, когда "надерут бесам зад".

Image caption Однажды Бринн, Тэсс и Саванна изгоняли бесов в Украине

Впрочем, Бринн отрицает, что это - театральное действо: "Честно говорю, я никогда не пыталась сделать из этого шоу. Я просто демонстрирую Божью силу. Мы не играем на камеру. Бывало, что чудеса случались в частной обстановке".

Наставник юных экзорцисток, отец Бринн, не соглашается с критиками, которые утверждают, что учить подростков изгонять бесов - опасно. "Мы почему-то считаем, что учить подростков пить и заниматься сексом - это нормально, а чтобы совершать высоконравственные поступки для Бога - о нет, не будем этому учить!" - иронизирует господин Ларсон.

Когда он вместе с девушками изгоняет бесов на индивидуальных сеансах, то просит о добровольном пожертвовании в размере нескольких долларов или фунтов. Он отрицает, что духовные услуги должны предоставляться бесплатно.

"Деньги и мотивы - когда кто-то делает Божью работу, эти вещи всегда интересуют всех. Люди готовы платить тысячи долларов за программы реабилитации или услуги психиатра, но часто считают, что духовность должна быть бесплатной. Пасторы больших церквей в Америке нередко зарабатывают до миллиона долларов в год. Что ж, уверяю вас, мы даже не приближаемся к этой сумме".

Экзорцизм, или изгнание бесов, - это древняя практика, которая присутствует во многих различных религиях, хотя многие из верующих сомневается в существовании бесов. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд считал представление об одержимости невротическим бредом, а "бесов" - подавленными "инстинктивными импульсами".

Прежде чем изгонять бесов на частном сеансе, Ларсон просит клиентов пройти психиатрическое тестирование, чтобы определить, нет ли у них нарушений психического здоровья. По его словам, важно, чтобы люди с такими нарушениями получили медицинскую помощь и психологическую поддержку.

Люди готовы платить тысячи долларов за программы реабилитации или услуги психиатра, но часто считают, что духовность должна быть бесплатной Боб Ларсон, экзорцист

Лора Ларсон, мать Бринн, уверена, что девушки искренне пытаются помочь людям. "В нашей семье все действуют согласно своей вере, - говорит Лора. - Я считаю, что девушки делают доброе дело, хотите верьте, хотите нет. Они преданы этому делу и отвечают за свои убеждения".

Она говорит, что не призывала свою дочь Бринн к занятиям экзорцизмом.

"Зная наш быт, можно подумать, что мы учили детей за обеденным столом: "Ну-ну, и что у нас здесь? Какой это черт?" Но на самом деле такого не было. Как раз наоборот. Я не запрещала Бринн изгонять бесов, но и не поощряла к этому. Затем ее подруги Тэсс и Саванна стали учиться этому делу, и она попросила: "Мама, пожалуйста, можно мне с ними? Так хочется этому научиться!" Конечно, я не могла отказать".

Тэсс, Саванна и Бринн не посещали школу, обучаясь дома. В случае Бринн это было обусловлено тем, что семья постоянно путешествовала в связи с работой отца.

"Я побывала в более чем 20 странах - конечно, у меня нет времени ходить в школу! Но я сажусь за стол и решаю задачи или читаю все книги из программы, - говорит она. - Это намного лучше, чем сидеть в затхлом кабинете".

В этом году Бринн и Тэсс поступили в колледж (Саванна уже несколько лет студентка). Продолжая образование, они также намерены продолжать свою духовную борьбу с тем, что они считают силами зла.