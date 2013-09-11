Люди не виноваты в вымирании мамонтов - исследование

Image caption Анализ ДНК сотен мамонтов заставляет по-новому подойти к изучению истории этого вида

Ученые обнаружили, что главной причиной, приведшей к вымиранию мамонтов, было изменение климата, а не деятельность человека.

Анализ ДНК животных показал, что их количество стало уменьшаться раньше, чем считалось, одновременно с изменениями климата Земли.

Кроме того, ученые обнаружили, что в Европе существовала отдельная популяция мамонтов, которая вымерла примерно 30 тысяч лет назад.

Результаты исследования опубликованы в сборнике трудов Королевского общества биологических наук.

Ранее многие исследователи считали, что мамонты были выносливым, многочисленным видом, который прекрасно чувствовал себя на планете.

Однако, по словам руководителя группы ученых Лове Дален из Шведского музея естествознания, исследование заставляет пересмотреть эту точку зрения.

Доктор Дален вместе со своими лондонскими коллегами исследовал 300 образцов ДНК мамонтов, собранных как самими учеными, так и во время более ранних исследований.

По этим образцам ученые могли установить численность популяции мамонтов в любой момент времени благодаря применению закономерности: чем меньше генетическое разнообразие образца, тем меньше общая численность мамонтов на земле.

Кроме того, ученые могли отслеживать миграции животных.

Роль человека не доказана

Image caption Ранее считалось, что мамонтов истребили первобытные охотники

Исследование показало, что мамонты как вид практически вымерли примерно 120 тысяч лет назад, когда на планете на некоторое время несколько потеплело. С нескольких миллионов их общая численность уменьшилась до десятков тысяч. Однако во время следующего ледникового периода численность популяции фактически возобновилась.

Кроме того, исследователи обнаружили, что уменьшение популяции, которое в конечном итоге привело к окончательному вымиранию этих животных, началось не 14 тысяч лет назад, как считалось ранее, а 20 тысяч лет назад, в разгар ледникового периода.

В то время на Земле было так холодно, что трава, которой питались животные, стала редкостью. Еще стремительнее количество мамонтов начало падать в конце ледникового периода - возможно, из-за того, что луга, на которых паслись животные, превратились в леса на юге и тундру на севере.

Непосредственная причина вымирания мамонтов долгое время была предметом серьезных научных дискуссий. Часть ученых доказывали, что всех мамонтов истребили первобытные люди, другие - что основной причиной был фактор климата.

Сторонников климатической теории пытались убедить в том, что на Земле потеплело задолго до вымирания животных, поэтому изменение мировой температуры не могло привести к их исчезновению.

Результаты нового исследования показывают, что мамонты оказались на грани вымирания между ледниковыми периодами, то есть именно климатические изменения стали главной причиной их исчезновения

Конечно, другие животные, в том числе и люди, после окончания ледникового периода стали более активными, поэтому межвидовая конкуренция и охота тоже могли стать факторами, приведшими к вымиранию мамонтов, однако они явно не были главными, говорит профессор Адриан Листер из лондонского Музея естествознания.

“Во время последнего ледникового периода, длившегося между 50 и 20 тысяч лет назад, популяции мамонтов активно мигрировали. Однако около 20 тысяч лет назад их популяция начала существенно уменьшаться, что, в конце концов, привело к полному вымиранию. Около 10 тысяч лет назад мамонты исчезли на материке, несколько позже - на удаленных арктических островах. Представляется, что это произошло из-за объективных изменений климата: роль человека в этом процессе остается недоказанной”, - считает профессор Листер.