Пресса Украины: бюджет, хлеб и вода

В среду, 11 сентября, украинская пресса занимается проблемами бюджета, хлеба и питьевой воды и отмечает новый этап на пути в Европу.

Кампания в поддержку евроинтеграции

Информационная кампания Представительства ЕС, которая стартовала в Украине накануне, является очень полезной инициативой, но для ее успешного завершения также необходимы решительные действия власти, направленные на достижение реального прогресса в вопросах избирательного правосудия и реформ, пишет газета "День".

Комментируя начало кампании, директор Института мировой политики Алена Гетьманчук говорит, что проект начали с некоторым опозданием.

"Эта кампания запускается тогда, когда вся Украина, в частности регионы, насыщена аргументами против европейской интеграции", - говорит она.

"Конечно, если бы мы начали с этой кампанией хотя бы полгода назад, было бы намного легче вести дискуссию", - говорит эксперт, добавляя, что за последние полгода появилось много новых мифов против интеграции в ЕС, которых раньше не было.

"Лучше позже, чем никогда, - говорит в свою очередь политолог Остап Крывдык. - Я не думаю, что это слишком поздно. Все-таки есть два месяца времени. Ключевое сообщение в этот срок до людей донести нельзя".

Сдержанный бюджет-2014

В понедельник правительство должно подать в парламент проект бюджета на следующий год, пишет газета "Сегодня". По ее словам, большинство конкретных цифр, которые будут в проекте, до сих пор остаются тайной и официальных комментариев по этому поводу - минимум. Но и во власти, и в оппозиции соглашаются: в бюджет не заложат ни бурного роста экономики, ни резкого повышения соцстандартов.

Ударовец Розенко вообще считает, что рост доходов и расходов по сравнению с нынешним годом будет нулевым. "Бюджет будет очень сдержанным и малосоциальным", - говорит он.

Внефракционный член бюджетного комитета Олег Канивец с этим согласен: "Улучшение ситуации в бюджете-2014 не будет. Я даже не уверен, что Кабмин заложит в него обещанное перераспределение расходов в пользу регионов до 55% бюджета".

Первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов более оптимистичный, но и его оптимизм сдержанный: "Бюджет не будет популистским, он должен быть реалистичным и сбалансированным. Я бы даже сказал - довольно жестким. Но все же это будет бюджет роста в 2-3 %, так как в 2014-м прогнозируется рост во всем мире, и даже МВФ закладывает Украине рост на 2,8%".

"Серый" рынок хлеба

В Украине растет нелегальное производство хлеба, пишет газета "Коммерсантъ Украина". На сегодняшний день уже треть рынка хлебобулочных изделий находится в тени, отмечает директор холдинговой компании "Хлебные инвестиции" Александр Тараненко.

Для решения проблемы пекари обратились к правительству. "Бороться можно за счет обязательной сертификации производства, потому что сейчас частные предприниматели могут выпускать продукты питания непонятно на каком оборудовании и непонятно какими руками", - считает президент Всеукраинской ассоциации пекарей Константин Кошелев.

"Легальным крупным производителям хлебобулочных изделий нереально бороться с теми, кто не платит налоги, а зарплату выдает в конвертах. Они могут себе позволить демпинговать и отбирать таким образом долю рынка", - говорит Александр Тараненко.

Впрочем, эксперты считают, что власть сама не заинтересована в борьбе с "серыми" схемами на рынке хлеба.

"Чаще всего такие схемы позволяют правительству и местным администрациям сдерживать рост цен на хлеб для населения" , - отмечает руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "AAA" Мария Колесник.

Питьевая вода из моря

Новое решение проблемы питьевой воды на крымском побережье нашла община городка Новый Свет, пишет "Україна Молода". В этом году эта проблема была особенно актуальной, ведь сказалась низкая наполненность из-за жаркого лета Феодосийского водохранилища, откуда вода по магистральному трубопроводу через горы подается сначала в Коктебелю, Судак, а далее по остаточному принципу "поит" Новый Свет.

По словам издания, местные предприниматели решили помочь местной власти и на базе своего отеля смонтировали и запустили в эксплуатацию уникальный комплекс по очистке и опреснению морской воды . Качество опресненной воды соответствует действующим санитарным нормативным требованиям.

"Для нашего поселка - это первая ласточка, - рассказал депутат поселкового совета Ринат Тагиров. - Компания наглядно продемонстрировала, как нужно с помощью современных технологий кардинально решать вопрос водоснабжения. Думаю, что на этом примере наш совет должен будет тоже взяться за реализацию подобного проекта, но уже в масштабе всего поселка".

Обзор подготовил Дмитрий Зоценко, Служба мониторинга ВВС