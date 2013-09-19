Люди чувствуют 10 типов запахов

Image caption Все ароматы могут быть простой комбинацией 10 основных составляющих

Американские ученые утверждают, что тысячи ароматов, которые ощущает человеческий нюх, делятся на десять основных категорий.

Профессор Джейсон Кастро из колледжа Бейтс и профессор Чакра Ченнубхотла из университета Питтсбурга использовали компьютерные технологии для классификации запахов по их базовому происхождению.

Они рассказали журналу PLoS One об исследовании 144 запахов. Оказалось, что их можно сгруппировать в десять категорий.

Исследование продолжается, поскольку считается, что существуют тысячи различных комбинаций запахов.

Десять основных запахов Душистый

Деревянный/смолистый

Фруктовый (Не цитрусовый)

Химический

Ментоловый/мята

Сладкий

Попкорн

Лимон

Острый

Гнилой

"У нас есть десять основных категорий и они отражают важные признаки жизни - опасность, пища и тому подобное", - говорит профессор Кастро.

"Если вы знаете эти десять категорий, можете начинать думать о строении запахов. Мы не решили проблему предсказания запаха на основе его химической структуры, но мы надеемся это сделать", - рассказывает профессор.

Он считает, что будет очень важным начать тестирование этой теории на более сложных ароматах, таких как духи и повседневные запахи.

По его словам, в действительности каждый естественный запах является сложной смесью десяти различных категорий.

"В 1950-х годах ученый Джон Амур выдвинул теорию, которая предполагала существование семи категорий запахов и основывалась на молекулярных формах и размере", - рассказывает профессор Том Джейкоб, британский эксперт по запахам из университета Кардиффа.

"В конце концов, он от нее отказался, что вызвало сожаление его соперника Р.В. Монкрифа, который считал, что "раньше не было весомых аргументов в поддержку, однако эта теория стимулировала ко многим полезным размышлениям", - говорит Джейкоб.

"Уверен, что исследование Кастро также будет "стимулировать к полезным размышлениям", - резюмировал господин Джейкоб.