Американцы тратят на собак десятки миллиардов
В США индустрия услуг для собак набирает огромные обороты, предлагая почти все: от специальных ящиков с подарками - до дорогих парикмахерских.
Предприниматель Мэтт Микер увидел пробел на прибыльном рынке: владелец собаки хотел побаловать своего немецкого дога Хьюго, однако не мог найти нужного поставщика.
"Я хотел сделать пса по-настоящему счастливым, однако не знал, где можно было купить все", - говорит любитель собак. Поэтому и была создана специальная компания.
Так родилась компания BarkBox.
Нью-йоркская компания делает ящики с подарками для собак всех размеров и пород.
Сейчас Хьюго, как и тысячи американских собак, получает такие ящики по почте. В них есть деликатесы со вкусом баранины, игрушки, жевательные кости и другие интересные "штучки".
Они стоят около 30 долларов в месяц, это приемлемая цена для обычных клиентов BarkBox's.
"Мы пытаемся строить компанию, которая служит аудитории, которая, по нашему мнению, постоянно растет. Мы их называем "родителями собак", - говорит Микер.
Рынок на миллиарды долларов
Хотя США в последние годы переживает экономическую рецессию, рынок товаров для домашних животных постоянно растет.
Ассоциация продуктов для домашних животных предусматривает, что владельцы домашних животных потратят в этом году на них около 55 млрд долларов.
Самую большую готовность тратить деньги на своего любимца демонстрируют владельцы собак. Это становится очевидным на разных собачьих шоу.
"Не секрет, что инвестиции в собак ежегодно увеличиваются в шесть раз, деньги вкладываются в их выставочные карьеры", - говорит Дэвид Фрай, директор по коммуникациям Вестминстерского Собачьего клуба в Нью-Йорке.
Более 3 млн людей смотрят ежегодное шоу Вестминстерского Собачьего клуба, в котором принимают участие 3 тысячи собак.
Транспортные и связанные с шоу расходы весьма значительные, а потому для владельцев собак это - вопрос любви.
"Собаки действительно являются членами нашей семьи, - говорит Фрай. - Как и спорт, это развлечение для нас, когда мы выезжаем и проводим время со своими собаками, которых мы очень любим, - продолжает Дэвид.
И эта самая любовь воплощается в развитие прибыльного рынка салонов для собак.
Настоящее искусство
Салон "Домашние любимцы" в Нью-Йорке предлагает все виды услуг для собак. За среднюю плату в 95 долларов собакам предлагают ряд сервисов, включая ванну и прическу на выбор.
Менеджер "Домашних любимцев" Райана Риззо называет своих парикмахеров мастерами дела, имеющие за плечами 15-летний опыт.
"Это настоящее искусство, поэтому так дорого", - говорит менеджер.
Конкуренция в этой сфере растет, постоянно открываются новые заведения, однако спрос на парикмахерские услуги для собак остается стабильным.
В американских городах также распространены передвижные собачьи парикмахерские.
Например, в Атланте есть полностью оборудованная парикмахерская "Едем к собакам". Сьюзан Мур ездит к своим клиентам через весь город и берет за стрижку около 75 долларов.
Обычно собаки принимают ванну и им приводят в порядок шерсть в ее парикмахерской раз в неделю.
Новое поколение владельцев
В компании BarkBox говорят, что их клиенты любят размещать фотографии и видео со своими любимцами в социальных сетях, что помогает рекламировать свои услуги.
Страница компании в Facebook понравилась более чем 100 тысячам человек.
"Мы пытаемся стать брендом для домашних животных нового поколения", - говорит Микер, который в 2002 году стал соучредителем социальной инициативы Meetup.com.
Клиенты BarkBox - состоятельные люди. Мэтт Микер описывает их как профессиональных, урбанизированных и социально активных людей.
"Они действительно одержимые и безумно увлечены своими собаками, нет ничего, что бы они не сделали для их счастья и здоровья", - сообщает он.