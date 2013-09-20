Американцы тратят на собак десятки миллиардов

Image caption BarkBox рассылает более 10 тысяч ящиков для собак ежемесячно

В США индустрия услуг для собак набирает огромные обороты, предлагая почти все: от специальных ящиков с подарками - до дорогих парикмахерских.

Предприниматель Мэтт Микер увидел пробел на прибыльном рынке: владелец собаки хотел побаловать своего немецкого дога Хьюго, однако не мог найти нужного поставщика.

"Я хотел сделать пса по-настоящему счастливым, однако не знал, где можно было купить все", - говорит любитель собак. Поэтому и была создана специальная компания.

Так родилась компания BarkBox.

Нью-йоркская компания делает ящики с подарками для собак всех размеров и пород.

Сейчас Хьюго, как и тысячи американских собак, получает такие ящики по почте. В них есть деликатесы со вкусом баранины, игрушки, жевательные кости и другие интересные "штучки".

Они стоят около 30 долларов в месяц, это приемлемая цена для обычных клиентов BarkBox's.

"Мы пытаемся строить компанию, которая служит аудитории, которая, по нашему мнению, постоянно растет. Мы их называем "родителями собак", - говорит Микер.

Рынок на миллиарды долларов

Не секрет, что инвестиции в собак ежегодно увеличиваются в шесть раз, деньги вкладываются в их выставочные карьеры Дэвид Фрай, директор по коммуникациям Вестминстерского Собачьего клуба

Хотя США в последние годы переживает экономическую рецессию, рынок товаров для домашних животных постоянно растет.

Ассоциация продуктов для домашних животных предусматривает, что владельцы домашних животных потратят в этом году на них около 55 млрд долларов.

Самую большую готовность тратить деньги на своего любимца демонстрируют владельцы собак. Это становится очевидным на разных собачьих шоу.

"Не секрет, что инвестиции в собак ежегодно увеличиваются в шесть раз, деньги вкладываются в их выставочные карьеры", - говорит Дэвид Фрай, директор по коммуникациям Вестминстерского Собачьего клуба в Нью-Йорке.

Более 3 млн людей смотрят ежегодное шоу Вестминстерского Собачьего клуба, в котором принимают участие 3 тысячи собак.

Транспортные и связанные с шоу расходы весьма значительные, а потому для владельцев собак это - вопрос любви.

"Собаки действительно являются членами нашей семьи, - говорит Фрай. - Как и спорт, это развлечение для нас, когда мы выезжаем и проводим время со своими собаками, которых мы очень любим, - продолжает Дэвид.

И эта самая любовь воплощается в развитие прибыльного рынка салонов для собак.

Настоящее искусство

Салон "Домашние любимцы" в Нью-Йорке предлагает все виды услуг для собак. За среднюю плату в 95 долларов собакам предлагают ряд сервисов, включая ванну и прическу на выбор.

Image caption Владелица мобильной парикмахерской для собак говорит, что это действительно сложная работа

Менеджер "Домашних любимцев" Райана Риззо называет своих парикмахеров мастерами дела, имеющие за плечами 15-летний опыт.

"Это настоящее искусство, поэтому так дорого", - говорит менеджер.

Конкуренция в этой сфере растет, постоянно открываются новые заведения, однако спрос на парикмахерские услуги для собак остается стабильным.

В американских городах также распространены передвижные собачьи парикмахерские.

Например, в Атланте есть полностью оборудованная парикмахерская "Едем к собакам". Сьюзан Мур ездит к своим клиентам через весь город и берет за стрижку около 75 долларов.

Обычно собаки принимают ванну и им приводят в порядок шерсть в ее парикмахерской раз в неделю.

Новое поколение владельцев

Они действительно одержимые и безумно увлечены своими собаками, нет ничего, что бы они не сделали для их счастья и здоровья Мэтт Микер, владелец компании BarkBox

В компании BarkBox говорят, что их клиенты любят размещать фотографии и видео со своими любимцами в социальных сетях, что помогает рекламировать свои услуги.

Страница компании в Facebook понравилась более чем 100 тысячам человек.

"Мы пытаемся стать брендом для домашних животных нового поколения", - говорит Микер, который в 2002 году стал соучредителем социальной инициативы Meetup.com.

Клиенты BarkBox - состоятельные люди. Мэтт Микер описывает их как профессиональных, урбанизированных и социально активных людей.

"Они действительно одержимые и безумно увлечены своими собаками, нет ничего, что бы они не сделали для их счастья и здоровья", - сообщает он.