Дневной сон способствует обучению детей

Image caption Ученые доказывают пользу дневного сна для детей дошкольного возраста

Ученые считают, что часовой сон ребенка после обеда помогает в обучении, поскольку он повышает умственную активность.

Американские исследователи утверждают, что дневной сон помогает детям от трех до пяти лет лучше запоминать дошкольные задачи.

Ученые из университета Massachusetts Amherst изучали 40 детей и рассказали о своих открытиях в записках Национальной академии наук.

Положительный эффект отметили во второй половине дня после сна, а также на следующий день.

Авторы исследования утверждают, что их результаты свидетельствуют о критической важности дневного сна для концентрации памяти и раннего обучения.

Когда детям разрешали дневной сон после обеда, они показывали гораздо лучшие результаты в визуально-пространственных задачах во второй половине дня и на следующее утро, чем без такого сна .

После дневного сна дети запоминали на 10% больше информации по сравнению со случаями, когда сна не было.

Тщательное изучение 14 дополнительных детей, попавших в лаборатории для исследования, выявило интересные процессы в мозге во время сна.

Когда дети дремали, в их мозге увеличивалась активность в тех областях, которые связаны с обучением и усвоением новой информации.

Улучшение памяти

"Фактически мы первые, кто представил доказательства важности дневного сна для детей дошкольного возраста", - рассказала руководитель исследования Реббека Спенсер.

"Наше исследование показывает, что дневной сон помогает детям запомнить то, что они учили перед школой", - замечает г-жа Спенсер.

Исследование важно, ведь воспитатели не имели согласия относительно важности дневного сна Доктор Роберт Скотт-Джап, Королевский колледж педиатрии и здоровья

Она считает, что если старшим детям можно позволять пропускать дневной сон, то маленьких детей надо обязательно к этому поощрять.

"Давно было известно, что короткий дневной сон улучшает мозговые процессы у взрослых, в частности у врачей, работающих в ночную смену. До этого времени никто не исследовал этот аспект у детей. Это важно, ведь воспитатели не имели согласия относительно важности дневного сна", - рассказал доктор Роберт Скотт-Джап из Королевского колледжа педиатрии и здоровья.

Он говорит, что дети каждый день получают очень много информации, ведь они постоянно исследуют окружающий мир и начинают становиться все более независимыми.

"Чтобы поддерживать активность, им нужно 11-13 часов сна в день, что дает возможность их активному уму передохнуть и подзарядиться. Мы знаем, что дневной сон может быть столь же важным, как и ночной. Без него они будут уставшими, забывчивыми и не способными к концентрации", - считает доктор Роберт Скотт-Джап.