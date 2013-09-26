Де Ниро заменит Гандольфини в "Уголовном правосудии"

Image caption Съемки минисериала, как ожидается, начнутся в марте следующего года

Американская телекомпания НВО заявила, что Роберт Де Ниро заменит в минисериале "Уголовное правосудие" Джеймса Гандольфини, который умер в июне.

Де Ниро сыграет роль нью-йоркского адвоката, который предоставляет своему клиенту экстренную помощь, в сериале, снятом по мотивам постановки ВВС пятилетней давности.

Одним из создателей и исполнителем главной роли в "Уголовном правосудии" был звезда сериала "Клан Сопрано" Джеймс Гандольфини. Его фамилия как исполнительного продюсера сериала посмертно останется в титрах.

В июне этого года Гандольфини умер в Риме от сердечного приступа.

После этого будущее сериала оставалось неопределенным. Однако, как сообщает Deadline Hollywood, съемочная группа стремилась продолжить съемки, чтобы почтить память Гандольфини, который страстно работал над проектом.

Обозревательница Нелли Андреева говорит, что НПО искала "великого актера, которого хотел бы получить на эту роль сам Гандольфини, и который увековечил бы память о Гандольфини своим участием в сериале".

"Я слышала, что список претендентов ограничивался одним именем, и Роберт Де Ниро ответил согласием", - добавила она.

Дата премьеры семичасового минисериала еще неизвестна. Как ожидается, его съемки начнутся в марте следующего года.

Минисериал

В "Уголовном правосудии" Де Ниро сыграет роль адвоката Джека Стоуна, которому придется защищать пакистанца, обвиняемого в убийстве девушки в нью-йоркском Аппер-Вест-Сайде. Подзащитного Де Ниро сыграет британский актер Риз Ахмед, известный своей ролью в фильме "Четыре льва".

Сюжет оригинального сериала, снятого ВВС в 2008 году, был построен по-другому. В центре каждой серии было отдельное дело об убийстве, и в каждой из них был привлечен разный актерский состав.

Сценарист британского сериала Питер Моффат является исполнительным продюсером постановки НВО, сценарий для которой написал Ричард Прайс.

Режиссером первой серии "Уголовного правосудия" станет Стивен Заиллян, который занимался этим проектом в течение последних четырех лет.

В феврале НВО забраковала пилотную серию сериала, однако в мае было решено снять его в миниформате.