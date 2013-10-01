К 2050 более трети украинцев будут пожилыми людьми - исследование

Image caption Эксперты говорят, что благосостояние не обязательно зависит от экономического развития страны

Количество пожилых людей в Украине превысит 30% населения к 2050 году - говорится в отчете организации HelpAge International, обнародованном в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Авторы документа под названием Global AgeWatch Index 2013, охватывающего 91 страну мира, отмечают, что похожая ситуация ждет другие страны Восточной Европы, в том числе Россию.

В то же время позиции этих стран в индексе качества жизни и благосостояния пожилых людей достаточно низкие. В частности Украина оказалась на 66 месте рейтинга, Россия - на 78-м.

"Глобальный индекс AgeWatch является своевременным вмешательством в дискуссию вокруг старения населения", - отметил Брюс Кэмпбелл, один из руководителей Фонда народонаселения ООН, который принимал участие в подготовке рейтинга.

Согласно ему, лучшим местом для жизни людей пожилого возраста является Швеция, которая в этом году отмечает столетие введения государственной пенсии.

Среди лучших также - Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Швейцария, Новая Зеландия, США, Исландия и Япония.

Худшей страной для людей в возрасте был признан Афганистан. Низкие показатели имеют также Танзания, Пакистан, Иордания, Руанда, Малави, Нигерия, Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, Черногория, Гондурас и Марокко.

Мир стареет

Мир стремительно стареет: людей старше 60 лет уже больше, чем детей до 5 лет, а к 2050 году их будет больше, чем детей до 15 лет Сильвия Стефанони, исполнительный директор HelpAge International

По словам разработчиков, результаты рейтинга охватывают 89% мирового населения старшего возраста. В частности, сейчас в мире проживает более 900 миллионов человек, которым уже исполнилось 60 лет.

"Мир стремительно стареет: людей старше 60 лет уже больше, чем детей до 5 лет, а к 2050 году их будет больше, чем детей до 15 лет. Тем не менее, постоянное исключение проблемы старения из национальных и глобальной повестки дня является одним из самых больших препятствий для удовлетворения потребностей стареющего населения в мире", - заявила исполнительный директор HelpAge International Сильвия Стефанони.

Согласно результатам исследования, странами, в которых доля населения старшего возраста растет наиболее стремительно, являются Иордания, Лаос, Монголия, Никарагуа и Вьетнам - к 2050 году пожилых людей там станет втрое больше.

Вместе с тем позиция страны в индексе не обязательно зависит от уровня ее экономического развития. Например, при примерно одинаковом уровне ВВП Шри-Ланка с 36-й позицией значительно опережает своего соседа - Пакистан, который оказался на 89 месте. Значительную роль в этом вопросе играет прогрессивная социальная политика государства, отметили эксперты.

Страны Большой двадцатки рассеялись по всему рейтингу.

По словам разработчиков, для подготовки индекса использовали информацию ряда международных организаций, включая Всемирный банк, Всемирную организацию здравоохранения, Международную организацию труда и ООН.

Эксперты учитывали то, как страны справляются с проблемами своего пожилого населения: материальным обеспечением, безопасностью и состоянием здоровья, возможностями трудоустройства и получения образования и общим отношением к людям пожилого возраста в обществе.