Курс гривны: хроническое обострение на фоне слабого иммунитета

Image caption Гривну "лихорадит" каждую осень, но в этом году осенние "болезни" гривны начались рано, а ее иммунитет - значительно слабее - считают эксперты

Валютные резервы Нацбанка уменьшаются второй год подряд, украинская экономика сокращается уже год, но курс гривны до последнего времени оставался удивительно стабильным. С начала сентября он несколько "просел" по отношению к доллару, и существенно снизился относительно евро, превысив уровень в 11 гривен за евро.

Эксперты говорят, что это скорее ситуативные колебания, однако отмечают, что сейчас запас прочности украинской экономики намного меньше, чтобы преодолеть курсовые проблемы, в случае, если они будут углубляться.

Два года назад украинские валютные резервы составляли 38,4 млрд долларов, тогда как сейчас они сократились до 22 млрд долларов. Таким образом, за два года НБУ потратил на поддержание курса гривны и возврат внешних долгов 16 млрд долларов.

Однако именно в сентябре НБУ сохранил валютные резервы "практически неизменными" на уровне 21,6 млрд долларов, - говорит член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

У Нацбанка нет сомнений в своей способности контролировать ситуацию. Как одну из причин этого специалисты НБУ называют уход с валютного рынка такого участника, как население.

"Изменилось поведение населения на валютном рынке. Если раньше население было активным участком, то сейчас вышло с этого рынка", - говорит Александр Дубихвост.

У нас управляемый плавающий курс. У Нацбанка нет обязательств держать курс. Наш приоритет - сдерживание инфляции и поддержание ценовой стабильности Вера Рычаковская, НБУ

Он также сообщил, что сальдо покупки валюты населением за 8 месяцев текущего года составило 262 млн долларов, тогда как за соответствующий период прошлого года - 4,4 млрд долларов. То есть, спрос на валюту со стороны населения сократился почти в 20 раз.

Накануне заместитель главы НБУ Вера Рычаковская заявила, что Нацбанк не откажется от политики "контролируемого плавающего курса гривны":

"У нас управляемый плавающий курс. У Нацбанка нет обязательств держать курс. Наш приоритет - сдерживание инфляции и поддержание ценовой стабильности", - заявила представитель НБУ во время прямой телефонной линии в редакции "Комсомольской правды в Украине".

Вместе с тем замглавы НБУ не смогла спрогнозировать курс гривны на следующий год, сославшись на то, что правительство до сих пор не уведомило главный банк страны о своих прогнозах относительно главных макроэкономических показателей, а следовательно, и Нацбанк не может составить свои прогнозы относительно денежно-кредитной политики на 2014 год.

"НБУ рассчитывает прогнозный курс на основании прогноза макропоказателей, утвержденных правительством. На сегодняшний момент мы этих показателей не получали", - заявила Вера Рычаковская.

При этом прогнозы относительно главных экономических показателей уже должны быть известны не только по бюджетной резолюции, но и по проекту бюджета на 2014 год, который, согласно Бюджетному кодексу, правительство должно предоставить на рассмотрение парламента до 15 сентября. Формально правительство выполнило это требование, однако текст проекта бюджета даже не появился на официальном сайте Верховной Рады, а парламент в течение одного дня отправил проект бюджета на доработку правительству.

"Запас прочности" уменьшается

Курс искусственно удерживался, валютные запасы иссякали, за их счет покрывались многие проблемы экономики. Но есть предел Елена Слезко, Институт мировой экономики и международных отношений НАНУ

Эксперты считают, что снижение курса гривны, которое наблюдается с начала осени, является скорее сезонным и ситуативным. Однако сразу же отмечают, что стабильность курса длительное время поддерживается искусственно, а "запас прочности" украинской экономики, который бы позволил выдержать какие-то временные негативные факторы, намного слабее, чем несколько лет назад.

"Курс искусственно удерживался, валютные запасы иссякали, за их счет покрывались многие проблемы экономики. Но есть предел, и не дай Бог пересечь эту границу. Запас на черный день и должен использоваться только в действительно кризисной ситуации", - говорит сотрудник Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Елена Слезко.

"Конечно, сезонный фактор играет роль, но и запас прочности, к сожалению, меньше, чем в прошлые годы. В этом году он, видимо, даже меньше, чем достаточно", - говорит эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.

"Косметические" и "капитальные" факторы

Эксперты выделяют по крайней мере три фактора, которые в ближайшем будущем упростили бы Нацбанку задачу поддержания стабильности курса.

Сезонный фактор играет роль, но и запас прочности, к сожалению, меньше, чем в прошлые годы Виталий Кравчук, Институт экономических исследований и политических консультаций

Первым положительным фактором может быть подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

"Важно то, что выбор сделан, и этим выбором является подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Этот шаг является важным не только с той точки зрения, что сколько можно сидеть на шпагате, надо уже с него подниматься. Он важен тем, что отношение иностранных инвесторов к Украине должно улучшиться, и мы получим не какие-то там портфельные инвестиции, а настоящие инвестиции в модернизацию производства", - говорит экс-глава группы советников Нацбанка Виктор Лисицкий.

Вторым положительным фактором может быть возобновление сотрудничества с МВФ.

Курсовые проблемы преимущественно находятся вне влияния Нацбанка и банковской системы в целом. У нас нет стратегии экономического развития. Так что дальнейшая траектория курса будет определяться экономической политикой Виктор Лисицкий, экс-глава группы советников НБУ

Кроме того, хорошо повлиять не только на курс гривны, но и на экономику в целом могло бы и достижение какого-то компромисса с Таможенным союзом относительно формата дальнейших отношений, считают эксперты.

Однако все эти факторы лишь временно и "косметически " могут укрепить гривну, поскольку на ее курс "давят" более фундаментальные факторы, и, прежде всего, отсутствие ясной экономической политики, которая позволила бы вывести украинскую экономику из кризиса.

"Курсовые проблемы преимущественно находятся вне влияния Нацбанка и банковской системы в целом. У нас нет стратегии экономического развития. Даже для наиболее перспективной отрасли - АПК - у нас нет какой-то целостной программы, которая была бы каждому понятной. Так что дальнейшая траектория курса будет определяться экономической политикой", - считает Виктор Лисицкий.

Эксперты считают, что в случае, если курс гривны и дальше будет снижаться, НБУ и правительство могут пойти на применение определенных административных мер, чтобы еще больше сократить спрос на валюту, вроде "паспортизации" обмена валют.

Однако до президентских выборов, которые должны состояться в начале 2015 года, власть вряд ли применит какие-то налоговые меры, вроде налога на обмен валюты или валютные депозиты, что было бы очень непопулярным шагом среди избирателей.