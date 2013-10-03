Умер писатель Том Клэнси

Image caption Стиль Тома Клэнси стал узнаваемым во всем мире

Один из самых известных и успешных писателей в мире Том Клэнси умер в Балтиморе в возрасте 66 лет.

Книги американского романиста, среди которых такие бестселлеры как "Охота за Красным Октябрем", "Игры патриотов", "Прямая и явная угроза" и "Все страхи мира", стали основой для популярных голливудских фильмов и компьютерных игр.

В декабре должен выйти его последний, 17-й роман "Право на окончательное решение" ("Command Authority") о тайне прихода к власти авторитарного лидера в России.

Писатель умер в больнице, о причинах смерти информации нет.

Том Клэнси, который работал когда-то страховым агентом, стал одним из самых высокооплачиваемых писателей во всем мире.

По словам Тома Уэлдона, исполнительного директора британского издательского дома Penguin Random House, господин Клэнси был настоящим мастером своего дела.

"Том Клэнси изменил представление читателей о том, какими должны быть книги в жанре триллера, - считает Том Уэлдон. - Его будет не хватать миллионам любителей остросюжетных романов как в Британии, так и во всем мире".

"Настоящий джентльмен"

Особую популярность Тому Клэнси принесли сюжеты, связанные с деятельностью военных и разведывательных организаций. В книге, созданной в 1994 году, он писал о пилоте, который сошел с ума и направил свой "Боинг" в здание Капитолия в Вашингтоне.

Image caption Том Клэнси также писал сценарии для компьютерных игр

В 2003 году ведущий CNN Вольф Блитцер, интервьюируя Тома Клэнси, предположил, что благодаря подробным описаниям военных технологий США в его романах террористы могли завладеть секретной информацией.

"Среди писем от моих поклонников никогда не было посланий от Усамы бин Ладена, и мне неизвестно, сколько моих книг продали в Афганистане", - ответил автор.

Свой первый роман "Охота за Красным Октябрем" Том Клэнси написал в свободное от работы время - книга разошлась общим тиражом более пяти миллионов экземпляров.

Успеху политического детектива способствовала похвала президента США Рональда Рейгана, который признался, что не может оторваться от этой книги.

В 1990 году вышел в свет одноименный фильм, где роль аналитика ЦРУ Джека Райана сыграл Алек Болдуин, а капитана советской подводной лодки - Шон Коннери.

В своем микроблоге на Twitter Алек Болдуин почтил "великого писателя Тома Клэнси", назвав его "настоящим джентльменом старой закваски".

Роль Джека Райана исполняли и другие звезды Голливуда: Харрисон Форд - в экранизации книг "Игры патриотов" и "Прямая и явная угроза", а также Бен Аффлек - в ленте "Цена страха".

В декабре на экраны выйдет еще один фильм о приключениях Джека Райана в постановке режиссера Кеннета Брана.

Писатель-миллионер

Издавая по одной книге в год, Том Клэнси вошел в десятку самых богатых знаменитостей в рейтинге журнала "Форбс", который оценил его состояние почти в 50 миллионов долларов.

Он также был известен и как сценарист компьютерных игр. В 1990 году автор основал компанию Red Storm Entertainment (позже приобретенную фирмой Ubisoft), которая занималась разработкой видеоигр на основе его книг.

Среди самых известных образцов этого жанра - игры серий Splinter Cell, Ghost Recon и Rainbow Six.

"Том Клэнси был экстраординарным автором, обладал редким даром создания детально проработанных, захватывающих сюжетов, которые покоряли аудитории разных стран", - говорится в некрологе Ubisoft, опубликованном в Facebook.

Сам Клэнси говорил, что всегда мечтал увидеть свое имя на обложке напечатанной книги. "Если твое имя попало в Библиотеку Конгресса, ты бессмертен", - говорил он.