Жертва изнасилования во Врадиевке требует миллион компенсации

Потерпевшая в деле об изнасиловании Ирина Крашкова требует от своих обидчиков возмещения морального ущерба в размере 1 миллиона 140 тысяч гривен.

Как сообщил корреспондент ВВС Украина в Николаеве, Первомайский горрайсуд Николаевской области должен был допросить Крашкову еще во вторник, однако ее допрос перенесли из-за плохого самочувствия.

Пострадавшей во время дачи показаний понадобился перерыв, чтобы успокоиться и принять лекарство.

Во время допроса пострадавшая подтвердила свои предыдущие показания о том, что ее изнасиловали двое подсудимых - бывший капитан милиции Евгений Дрыжак и бывший лейтенант милиции Дмитрий Полищук, а убить пытались трое обвиняемых - Дрыжак, Полищук, а также водитель такси Сергей Рябиненко.

Всего по делу проходят четыре человека: Дмитрий Полищук, Евгений Дрыжак, водитель такси Сергей Рябиненко и бывший заместитель руководителя Врадиевского райотдела милиции Михаил Кудринский.

Во вторник суд допросил таксиста Рябиненко.

Допрос происходит за закрытыми дверями в помещении Апелляционного суда. Журналисты подписали ходатайство, чтобы их допустили в зал суда , когда будет рассматриваться эпизод покушения на убийство.

Компенсация за моральный ущерб

По нашему мнению, это вполне оправданная сумма. Крашкова получила очень серьезные травмы, потеряла здоровье, отныне она будет лечиться всю жизнь Руслан Радецкий, защитник Ирины Крашковой

Адвокат Ирины Крашковои Руслан Радецкий рассказал, что его подзащитная получила тяжелые травмы, которые требуют длительной реабилитации. Именно на это, по его словам, будет потрачена миллионная компенсацию, которую требуют от обвиняемых.

"Мы заявили моральный иск в сумме 1 млн 140 тыс. грн. По нашему мнению, это вполне оправданная сумма. Крашкова получила очень серьезные травмы, потеряла здоровье, отныне она будет лечиться всю жизнь. Кроме того, она молодая женщина, ей всего 29 лет, у нее на воспитании малолетний сын", - сказал адвокат, которого цитирует "Укринформ".

Как рассказал в перерыве в судебном заседании потерпевшей Евгений Стельмах, потерпевшая не меняла показаний, которые дала во время досудебного следствия: ее сначала изнасиловал капитан милиции Дрыжак, потом он предложил это сделать лейтенанту Полищуку, и тот согласился.

После этого девушку выбросили из машины и били на улице трое подсудимых.

"Она говорит, что Дрыжак вытащил ее за волосы на улицу, и как ее били твердым предметом, чем-то тяжелым, металлическим", - сказал Евгений Стельмах, которого цитирует УНИАН.

Он также добавил, что состояние Крашковой болезненное, однако она будет присутствовать на каждом заседании.

Минимальное участие

Как рассказал после заседания адвокат Ирины Крашковой Евгений Стельмах, таксист Рябиненко на допросе заявил, что только подвозил потерпевшую, но не бил и не насиловал ее.

Я считаю, что во "врадиевском деле" есть две жертвы - Крашкова и Рябиненко Алексей Гончарук, адвокат Михаила Рябиненко

В свою очередь адвокат Михаила Рябиненко Алексей Гончарук считает участие своего подзащитного в преступлении минимальным.

"Человек не в форме и не владеет ситуацией. Ему сказали ехать - он едет и при этом очень боится Дрыжака. Он знал, что если бы тогда не выполнил требование Дрыжака, то его бы избили вместе с Крашковой", - цитирует адвоката агентство "Интерфакс - Украина".

Адвокат таксиста также назвал заявление Евгения Дрыжака о том, что только Рябиненко мог изнасиловать пострадавшую, ожидаемым "сваливанием вины" на беззащитного человека.

"Я считаю, что во "врадиевском деле" есть две жертвы - Крашкова и Рябиненко. А свою вину Рябиненко признал лишь в том, что не смог защитить Крашкову", - добавил Алексей Гончарук.

Изнасилование, разбой, наркотики...

В конце июня в городе Врадиевка Николаевской области была жестоко избита и изнасилована 29-летняя Ирина Крашкова.

В совершении преступления подозревали сотрудников местной милиции. Капитан Евгений Дрыжак избежал задержания, поэтому 1 июля местные жители пытались штурмом захватить райотдел милиции, требуя ареста милиционера. 2 июля Дрыжак был задержан.

Полищука, Дрыжака и Рябиненко обвиняют в разбое, покушении на убийство, а Михаила Кудринского - в превышении власти и служебных полномочий.

Полищука, Дрыжака и Рябиненко обвиняют в совершении законченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц. Михаила Кудринского - в превышении власти и служебных полномочий.

Кроме того, Сергей Рябиненко обвиняют в разбое, против Евгения Дрыжака выдвинуто пять других пунктов обвинений, в том числе изнасилование, превышение власти и сокрытие тяжкого преступления.

Дмитрия Полищука также обвиняют во изнасиловании и злоупотреблении властью.

Ни один из милиционеров не признает себя виновным по пунктам, касающимся Ирины Крашковой.