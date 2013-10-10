Что может изменить лишний час сна?
Среднестатистический британец спит шесть с половиной часов за ночь, по данным организации "Совет сна". Чтобы узнать, достаточно ли этого, Майкл Мосли принял участие в необычном эксперименте.
Ни для кого уже не секрет, что в среднем люди стали меньше спать.
Это объясняется многими причинами: не последняя из них - то, что в современном обществе людей призывают воспринимать сон как роскошь, в которой можно легко себе отказать. В конце концов, на то и существует кофеин, чтобы возвращать нас к жизни. Но вместе с уменьшением средней продолжительности сна существенно выросли показатели ожирения и диабета. Не связаны ли, случайно, эти два факта?
Мы решили проверить, что изменится, если добавить к привычному количеству сна всего лишь один час. Для этого мы пригласили в Центр исследования сна Университета Суррей семь волонтеров, которые обычно спят от шести до девяти часов.
Волонтеров произвольно разделили на две группы. Одну группу попросили спать шесть с половиной часов каждую ночь, а другую - семь с половиной. Через неделю у волонтеров взяли анализы крови и попросили их поменяться расписанием. Те, кто спал шесть с половиной часов, получили дополнительный час, тогда как другая группа теперь должна была спать на час меньше.
Пока мы ждали результатов эксперимента, я посетил больницу Джона Рэдклиффа, что в Оксфорде, чтобы узнать, что собственно происходит с нами во время сна.
В Центре сна на меня надели портативный электроэнцефалограф - устройство, измеряющее мозговую активность. Чувствуя себя несколько глупо с этой штукой, я отправился домой и проспал свои нормальные семь с половиной часов. На следующий день я пришел к доктору Катарине Вульф, чтобы обсудить с ней события, которые произошли у меня в голове.
Первое, что она заметила, - что я очень быстро вошел в фазу глубокого сна. Глубокий сон ассоциируется с хорошим отдыхом, но на самом деле в это время наш мозг напряженно работает. В частности, он передвигает воспоминания из кратковременного хранилища в долговременное, освобождая в памяти место для впечатлений на следующий день. Если не получать надлежащего глубокого сна, эти воспоминания будут потеряны.
Возможно, вы думаете: "Я посплю меньше в течение рабочей недели, но потом возьму свое на выходных". К сожалению, так нельзя, потому что воспоминания должны закрепляться в течение 24 часов после их образования.
Поскольку глубокий сон играет такую немаловажную роль в закреплении информации в памяти, то обязательно нужно выспаться, если вы что-то учите или готовитесь к экзамену. В одном исследовании студенты, которые этого не сделали, получили результаты на 40% хуже, чем те, которые выспались.
Глубокий сон длится всего несколько часов. Электроды также зафиксировали, что за ночь мой мозг неоднократно проходил другую фазу - быстрого сна.
"В этой фазе вас обычно парализует - вы неспособны пошевелиться, - объясняет д-р Вульф. - Единственные мышцы, не теряющие подвижности, - это мышцы глаз. Поэтому это время еще называют "фазой быстрого движения глаз".
Во время быстрого сна происходит нечто необычное. "Отключается" один из гормонов мозга, связанный со стрессом, - норадреналин. Это может произойти хоть днем, хоть ночью, но только в течение этой фазы. Благодаря этому мы можем сохранять спокойствие, пока наш мозг обрабатывает события, помогая нам смириться со сложными эмоциями.
Основная часть быстрого сна приходится на вторую половину ночи. Соответственно, если вас неожиданно разбудить, то, возможно, если мозг еще не успел навести порядок в эмоциях - у вас останется ощущение стресса и тревоги. Также лучше не принимать алкоголь поздно вечером: его переработка организмом укорачивает время быстрого сна.
А тем временем в Университете Суррей завершилась вторая неделя эксперимента. Нас интересовал , как скажется на наших волонтерах переход от шести с половиной часов сна к семи с половиной, и наоборот.
Компьютерное тестирование показало, что при сокращении сна у большинства людей уменьшалась живость мышления; но самые интересные результаты были в анализах крови .
Доктор Саймон Арчер и его ассистенты из Университета Суррей больше интересовались тем, какие гены будут "включаться" или "выключаться" у подопытных в зависимости от изменения количества сна.
"Мы обнаружили, что в целом изменения затронули примерно 500 генов, - рассказывает он. - Некоторые из них активизировались, а другие, наоборот, были подавлены".
Как оказалось, когда волонтеров лишили одного часа сна, активизировались гены, связанные с такими процессами, как воспаление, иммунный ответ и реакция на стресс. Исследователи также увидели повышенную активность генов, связанных с диабетом и риском онкозаболеваний. Когда сон на час увеличивался, названные гены, наоборот, ослабляли активность.
Итак, из эксперимента явно следует: если вы спите меньше семи часов в ночь и можете хоть немного увеличить это время, очень вероятно, что это положительно повлияет на ваше здоровье. "Поспите еще часок, это пойдет вам на пользу", - такой совет редко услышишь от врачей!