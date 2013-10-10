Что может изменить лишний час сна?

Среднестатистический британец спит шесть с половиной часов за ночь, по данным организации "Совет сна". Чтобы узнать, достаточно ли этого, Майкл Мосли принял участие в необычном эксперименте.

Ни для кого уже не секрет, что в среднем люди стали меньше спать.

Это объясняется многими причинами: не последняя из них - то, что в современном обществе людей призывают воспринимать сон как роскошь, в которой можно легко себе отказать. В конце концов, на то и существует кофеин, чтобы возвращать нас к жизни. Но вместе с уменьшением средней продолжительности сна существенно выросли показатели ожирения и диабета. Не связаны ли, случайно, эти два факта?

Мы решили проверить, что изменится, если добавить к привычному количеству сна всего лишь один час. Для этого мы пригласили в Центр исследования сна Университета Суррей семь волонтеров, которые обычно спят от шести до девяти часов.

Волонтеров произвольно разделили на две группы. Одну группу попросили спать шесть с половиной часов каждую ночь, а другую - семь с половиной. Через неделю у волонтеров взяли анализы крови и попросили их поменяться расписанием. Те, кто спал шесть с половиной часов, получили дополнительный час, тогда как другая группа теперь должна была спать на час меньше.

Пока мы ждали результатов эксперимента, я посетил больницу Джона Рэдклиффа, что в Оксфорде, чтобы узнать, что собственно происходит с нами во время сна.

В Центре сна на меня надели портативный электроэнцефалограф - устройство, измеряющее мозговую активность. Чувствуя себя несколько глупо с этой штукой, я отправился домой и проспал свои нормальные семь с половиной часов. На следующий день я пришел к доктору Катарине Вульф, чтобы обсудить с ней события, которые произошли у меня в голове.

Первое, что она заметила, - что я очень быстро вошел в фазу глубокого сна. Глубокий сон ассоциируется с хорошим отдыхом, но на самом деле в это время наш мозг напряженно работает. В частности, он передвигает воспоминания из кратковременного хранилища в долговременное, освобождая в памяти место для впечатлений на следующий день. Если не получать надлежащего глубокого сна, эти воспоминания будут потеряны.

Возможно, вы думаете: "Я посплю меньше в течение рабочей недели, но потом возьму свое на выходных". К сожалению, так нельзя, потому что воспоминания должны закрепляться в течение 24 часов после их образования.

Поскольку глубокий сон играет такую немаловажную роль в закреплении информации в памяти, то обязательно нужно выспаться, если вы что-то учите или готовитесь к экзамену. В одном исследовании студенты, которые этого не сделали, получили результаты на 40% хуже, чем те, которые выспались.

Глубокий сон длится всего несколько часов. Электроды также зафиксировали, что за ночь мой мозг неоднократно проходил другую фазу - быстрого сна.

"В этой фазе вас обычно парализует - вы неспособны пошевелиться, - объясняет д-р Вульф. - Единственные мышцы, не теряющие подвижности, - это мышцы глаз. Поэтому это время еще называют "фазой быстрого движения глаз".

Во время быстрого сна происходит нечто необычное. "Отключается" один из гормонов мозга, связанный со стрессом, - норадреналин. Это может произойти хоть днем, хоть ночью, но только в течение этой фазы. Благодаря этому мы можем сохранять спокойствие, пока наш мозг обрабатывает события, помогая нам смириться со сложными эмоциями.

Image caption Быстрый сон - важен для спокойствия и противодействия стрессу

Основная часть быстрого сна приходится на вторую половину ночи. Соответственно, если вас неожиданно разбудить, то, возможно, если мозг еще не успел навести порядок в эмоциях - у вас останется ощущение стресса и тревоги. Также лучше не принимать алкоголь поздно вечером: его переработка организмом укорачивает время быстрого сна.

А тем временем в Университете Суррей завершилась вторая неделя эксперимента. Нас интересовал , как скажется на наших волонтерах переход от шести с половиной часов сна к семи с половиной, и наоборот.

Компьютерное тестирование показало, что при сокращении сна у большинства людей уменьшалась живость мышления; но самые интересные результаты были в анализах крови .

Доктор Саймон Арчер и его ассистенты из Университета Суррей больше интересовались тем, какие гены будут "включаться" или "выключаться" у подопытных в зависимости от изменения количества сна.

"Мы обнаружили, что в целом изменения затронули примерно 500 генов, - рассказывает он. - Некоторые из них активизировались, а другие, наоборот, были подавлены".

Как оказалось, когда волонтеров лишили одного часа сна, активизировались гены, связанные с такими процессами, как воспаление, иммунный ответ и реакция на стресс. Исследователи также увидели повышенную активность генов, связанных с диабетом и риском онкозаболеваний. Когда сон на час увеличивался, названные гены, наоборот, ослабляли активность.

Итак, из эксперимента явно следует: если вы спите меньше семи часов в ночь и можете хоть немного увеличить это время, очень вероятно, что это положительно повлияет на ваше здоровье. "Поспите еще часок, это пойдет вам на пользу", - такой совет редко услышишь от врачей!