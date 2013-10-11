Фракция "Батькивщины" исключила двух депутатов

Image caption Днепропетровский депутат Андрей Павелко был членом партии "Фронта перемен"

Фракция "Батькивщина" приняла решение исключить из своего состава двух депутатов Андрея Павелко и Леонида Сергиенко.

Об этом сообщил народный депутат Арсен Аваков по результатам заседания фракции.

"Мы сегодня на заседании фракции проголосовали за исключение Павелко и Сергиенко", - сказал он, добавив, что на заседании "состоялся откровенный обмен мнениями".

Как сообщил в своем Facebook депутат от "Батькивщины" Анатолий Гриценко, фракция приняла это решение почти единогласно: только один депутат проголосовал против, один воздержался.

Ранее Павелко и Сергиенко не поддержали вотум недоверия правительству Азарова, когда фракция приняла решение голосовать "за".

"Коллаборационизм"

Относительно Сергиенко Арсен Аваков отметил, что "в этом случае мы имеем стопроцентный коллаборационизм, когда человек откровенно в течение вчерашнего дня голосовал по списку, который ему заранее подготовило правящее большинство, мотивируя это своими личными интересами".

"Это свидетельствует о слабости человека. Оппозиция - это не то место, где можно себе позволить быть слабым и предавать интересы избирателей", - отметил Аваков.

Ситуация с Андреем Павелко, по словам нардепа, "более сложная".

"Большинство фракции не чувствует его членом нашей команды, и это проявляется в его действиях, его голосованиях и самое главное - в том, что он не разделяет позицию фракции по ключевым вопросам", - заявил Аваков.

10 октября Анатолий Гриценко написал в своем Facebook, что потребует исключения из фракции депутатов, голосующих за "лоббистские" проекты власти.

"Скрытые "тушки" во фракции - уже достали. Каждый день, открыто и нагло, вопреки решению фракции, они подголосовывают за лоббистские и коррупционные проекты власти", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

Скрытые "тушки" во фракции - уже достали. Каждый день, открыто и нагло, вопреки решению фракции, они подголосовывают за лоббистские и коррупционные проекты власти Анатолий Гриценко, депутат "Батькивщины"

Как свидетельствует портал Верховной Рады по результатам поименных голосований, Леонид Сергиенко отдал свой голос за более чем 10 проектов власти. Среди них - передача в концессию теплогенерирующих предприятий, реорганизация Аграрного фонда, возможность реструктуризировать бюджетную задолженность с помощью векселей.

Вместе с тем Андрей Павелко заявил, что его голосования в парламенте были "сфальсифицированы".

Депутат рассказал о наличии в парламенте фальсифицированного заявления от его имени с просьбой учесть его голос за внесенный ПР законопроект 2916, который якобы не был учтен из-за технической ошибки.

Павелко заявил, что он остается оппозиционным депутатом и не намерен вступать ни в какие другие фракции.

Ранее он вместе с депутатом Владимиром Полочаниновым заявил о намерении создать новую партию "Демократы" на основе ликвидированной партии "Фронт перемен".

Проблема "тушек"

"Батькивщина" теряет штыки с самого начала работы в парламенте, когда двое представителей оппозиции, отец и сын Табаловы, отказались входить во фракцию. Впоследствии из нее вышли еще шесть депутатов: четыре в апреле и два в июне.

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в апреле заявлял, что депутатам, которые объявили о выходе из его фракции, дали по 10-15 миллионов долларов.

"Я думаю, миллионов 10-15 долларов, наверное, дали. У меня нет таких денег. Думаю, каждому по такой цифре, - это то, что мы знаем", - сказал господин Яценюк журналистам.

Кроме того, Арсений Яценюк заявлял, что за сценарием "тушкования" депутатов стоит секретарь СНБО Андрей Клюев.