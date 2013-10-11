Фракция "Батькивщины" исключила двух депутатов

  • 11 октября 2013
Днепропетровский депутат Андрей Павелко был членом партии "Фронта перемен"
Image caption Днепропетровский депутат Андрей Павелко был членом партии "Фронта перемен"

Фракция "Батькивщина" приняла решение исключить из своего состава двух депутатов Андрея Павелко и Леонида Сергиенко.

Об этом сообщил народный депутат Арсен Аваков по результатам заседания фракции.

"Мы сегодня на заседании фракции проголосовали за исключение Павелко и Сергиенко", - сказал он, добавив, что на заседании "состоялся откровенный обмен мнениями".

Как сообщил в своем Facebook депутат от "Батькивщины" Анатолий Гриценко, фракция приняла это решение почти единогласно: только один депутат проголосовал против, один воздержался.

Ранее Павелко и Сергиенко не поддержали вотум недоверия правительству Азарова, когда фракция приняла решение голосовать "за".

"Коллаборационизм"

Относительно Сергиенко Арсен Аваков отметил, что "в этом случае мы имеем стопроцентный коллаборационизм, когда человек откровенно в течение вчерашнего дня голосовал по списку, который ему заранее подготовило правящее большинство, мотивируя это своими личными интересами".

"Это свидетельствует о слабости человека. Оппозиция - это не то место, где можно себе позволить быть слабым и предавать интересы избирателей", - отметил Аваков.

Ситуация с Андреем Павелко, по словам нардепа, "более сложная".

"Большинство фракции не чувствует его членом нашей команды, и это проявляется в его действиях, его голосованиях и самое главное - в том, что он не разделяет позицию фракции по ключевым вопросам", - заявил Аваков.

10 октября Анатолий Гриценко написал в своем Facebook, что потребует исключения из фракции депутатов, голосующих за "лоббистские" проекты власти.

"Скрытые "тушки" во фракции - уже достали. Каждый день, открыто и нагло, вопреки решению фракции, они подголосовывают за лоббистские и коррупционные проекты власти", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

Как свидетельствует портал Верховной Рады по результатам поименных голосований, Леонид Сергиенко отдал свой голос за более чем 10 проектов власти. Среди них - передача в концессию теплогенерирующих предприятий, реорганизация Аграрного фонда, возможность реструктуризировать бюджетную задолженность с помощью векселей.

Вместе с тем Андрей Павелко заявил, что его голосования в парламенте были "сфальсифицированы".

Депутат рассказал о наличии в парламенте фальсифицированного заявления от его имени с просьбой учесть его голос за внесенный ПР законопроект 2916, который якобы не был учтен из-за технической ошибки.

Павелко заявил, что он остается оппозиционным депутатом и не намерен вступать ни в какие другие фракции.

Ранее он вместе с депутатом Владимиром Полочаниновым заявил о намерении создать новую партию "Демократы" на основе ликвидированной партии "Фронт перемен".

Проблема "тушек"

"Батькивщина" теряет штыки с самого начала работы в парламенте, когда двое представителей оппозиции, отец и сын Табаловы, отказались входить во фракцию. Впоследствии из нее вышли еще шесть депутатов: четыре в апреле и два в июне.

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк в апреле заявлял, что депутатам, которые объявили о выходе из его фракции, дали по 10-15 миллионов долларов.

"Я думаю, миллионов 10-15 долларов, наверное, дали. У меня нет таких денег. Думаю, каждому по такой цифре, - это то, что мы знаем", - сказал господин Яценюк журналистам.

Кроме того, Арсений Яценюк заявлял, что за сценарием "тушкования" депутатов стоит секретарь СНБО Андрей Клюев.

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