Столкновения на национальной почве в Москве: задержаны 380 человек

Около 380 человек задержаны во время массовых столкновений на национальной почве на юге Москвы. В воскресенье несколько сотен человек устроили акцию протеста в районе Бирюлево, которая переросла в столкновения с ОМОНом.

Участники акции требовали найти убийц 25-летнего Егора Щербакова, которого зарезали в ночь на 10 октября на глазах у его девушки в Западном Бирюлеве.

По словам девушки, нападавший мог быть выходцем с Кавказа или Центральной Азии.

Как заявили в пресс-службе московского управления МВД, во время задержания нарушителей общественного порядка пострадали пять сотрудников полиции, пишет РИА "Новости".

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения общественного порядка, сообщили журналистам в местном управлении внутренних дел (УВД).

Исполняющий обязанности начальника управления УВД по Южному округу Москвы Александр Половинко заявил в эфире телеканала "Россия 1", что его подчиненные прилагают максимум усилий, чтобы найти убийцу Егора Щербакова.

В свою очередь министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что прежде всего нужно навести порядок на московских овощебазах, поскольку это - "постоянный источник напряжения".

Мирное собрание

В воскресенье днем жители Бирюлева встретились с представителями полиции и предложили свою помощь в поисках убийцы Щербакова.

После этого было назначено народное собрание, которое, однако, переросло в беспорядки: несколько молодых людей начали бить витрины торгового центра "Бирюза" и закидывать его дымовыми шашками.

В воскресенье вечером толпа численностью около нескольких сотен человек отправилась к Покровской овощебазе, которую, по словам местных жителей, контролируют выходцы с юга РФ.

Участникам погрома удалось ворваться не территорию базы, но тут к месту событий подоспел ОМОН и рассеял нападавших. В ходе стычек люди начали бросать в полицейских бутылки и мусорные баки.

Возле овощебазы были задержаны около 200 человек.

"Проблема назрела"

Вскоре в соцсетях появились сообщения, что в воскресенье вечером возле ТЦ "Бирюза" начнется новое народное собрание. Здесь вновь собрались несколько сотен человек, среди которых была группа молодых людей, которые скандировали: "Россия - для русских, Москва - для москвичей".

ОМОН дежуривший возле ТЦ, а также отряды полиции, приехавшие на помощь, разогнали толпу протестующих. Участников акции, прежде всего молодых людей, начали задерживать, а тех, которые сопротивлялись, били дубинками и ногами.

"Что же вы русских-то хватаете?", "Не можете нас защитить – дайте нам самим защищаться!" - кричали омоновцам те, кого еще не задержали.

Молодые люди в спортивной одежде время от времени начинали скандировать: "Россия - для русских, Москва – для москвичей", но их быстро задерживали и догоняли даже в окрестных дворах, довольно далеко от ТЦ .

К двенадцатому часу ночи ряды участников "народного собрания" поредели, а несколько десятков оставшихся ОМОН вытеснил от места собрания.

Местные жители, которые остались у ТЦ, открыто говорили о проблеме с приезжими, которая заставила их самоорганизоваться и выйти на улицы.

"Вот Колокольцев (глава МВД РФ. - Ред.) сказал, что нас сюда провокаторы вывели. Но это же неправда! Эта проблема назрела!" - Возмущался пожилой Алексей.

Проблемой он с соседями считает приезжих с юга: они, мол, не дают прохода девушкам, торгуют наркотиками, а от полиции и власти откупаются.

При этом некоторые из участников собрания отмечали, что претензии у них в основном к выходцам из северокавказских республик, то есть гражданам России, а не трудовым мигрантам из Центральной Азии.